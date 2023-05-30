https://ria.ru/20230530/serbiya-1875132192.html

Запад разжигает ситуацию в Косово для давления на Вучича, заявил посол

Запад разжигает ситуацию в Косово для давления на Вучича, заявил посол - РИА Новости, 30.05.2023

Запад разжигает ситуацию в Косово для давления на Вучича, заявил посол

Обострение в Косово и Метохии и протесты оппозиции в центральной Сербии служат для давления на сербского президента Александра Вучича из-за независимой политики РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:07

2023-05-30T17:07

2023-05-30T17:07

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БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Обострение в Косово и Метохии и протесты оппозиции в центральной Сербии служат для давления на сербского президента Александра Вучича из-за независимой политики по РФ и Косово, а также для замены нынешних сербских властей на послушных Западу, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко. Глава сербского государства во вторник принял российского посла на фоне обострения на севере Косово и Метохии. "Практически синхронно действовали антибелградские силы, как говорится. на два фронта. Это ситуация в Косово, которую мы сейчас обсуждаем и попытки майданного переворота в Белграде. Идет наступление на власть в Белграде, на президента Вучича, причина совершенно очевидная – это его самостоятельная линия, борьба за сохранение независимости и суверенитета, что просто бесит Вашингтон и Брюссель", - заявил посол РФ российским журналистам. По его словам, прежде всего, это касается политики Белграда в отношении России, "дружественной, которая не приемлет антироссийских санкций, и в этом Белград последователен". "Второе – его четкая линия по Косово, последовательные, ясные, жесткие заявления о том, что признания не будет и его избирательный подход к плану урегулирования ЕС и Вашингтона, где ряд положений были Вучием отвергнуты. Было прямо и честно сказано, что они выполнятся не будут, это те положения, которые предполагают признание Косово де-факто", - указал российский дипломат. По словам Боцан-Харченко, эти усилия показывают активизацию Запада с использованием оппозиции в Белграде и "косовских марионеток с целью ослабления Белграда и подрыва авторитета и позиции Вучича и смены режима, замены нынешней власти на податливую и угодную Западу".

https://ria.ru/20230530/kosovo-1875112377.html

https://ria.ru/20230530/vuchich-1875086376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, косово, россия, белград (город), александр вучич, александр боцан-харченко, евросоюз, сербия