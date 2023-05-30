https://ria.ru/20230530/sanktsii-1875184721.html

США в среду объявят о новых санкциях в отношении России

США в среду объявят о новых санкциях в отношении России - РИА Новости, 30.05.2023

США в среду объявят о новых санкциях в отношении России

США в среду объявят о новых санкциях против РФ, связанных с якобы "поставками дронов" и "российской дезинформацией", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T20:24

2023-05-30T20:24

2023-05-30T23:22

сша

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санкции в отношении россии

энтони блинкен

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москва

хосейн амир абдоллахиан

иран

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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. США в среду объявят о новых санкциях против РФ, связанных с якобы "поставками дронов" и "российской дезинформацией", заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах, используемых при налетах на украинских гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, а также противодействуют российской... дезинформации, поддерживают правозащитников", - сказал Блинкен на пресс-конференции в ходе визита в Швецию.В РФ не раз говорили, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.

https://ria.ru/20230528/ukraina-1874618024.html

https://ria.ru/20230528/ssha-1874615712.html

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