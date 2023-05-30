https://ria.ru/20230530/sanktsii-1875145006.html
СМИ: в ЕС предложили ввести санкции против нескольких россиян
СМИ: в ЕС предложили ввести санкции против нескольких россиян - РИА Новости, 30.05.2023
СМИ: в ЕС предложили ввести санкции против нескольких россиян
В Евросоюзе предлагают ввести санкции против лиц, причастных к делу Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом), осужденного на 25 лет за госизмену и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:37
2023-05-30T17:37
2023-05-30T17:37
владимир кара-мурза
олег свириденко
россия
украина
московский городской суд
евросоюз
нато
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Евросоюзе предлагают ввести санкции против лиц, причастных к делу Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом), осужденного на 25 лет за госизмену и распространение фейков про российскую армию, сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа. "Страны ЕС собираются включить в черный список девятерых россиян за заключение в тюрьму... Кара-Мурзы*", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что речь, в частности, идет о замминистре юстиции Олеге Свириденко и судье Московского городского суда Сергее Подопригорове. В документе также называют еще трех судей, начальника тюрьмы и трех чиновников, пишет издание. Согласно дипломатам, представители ЕС обсудят список 31 мая. Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осуществлении деятельности нежелательной НПО. Кара-Мурза*, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873375672.html
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владимир кара-мурза, олег свириденко, россия, украина, московский городской суд, евросоюз, нато
Владимир Кара-Мурза, Олег Свириденко, Россия, Украина, Московский городской суд, Евросоюз, НАТО
СМИ: в ЕС предложили ввести санкции против нескольких россиян
EUobserver: в ЕС предложили ввести санкции против замминистра юстиции России и трех судей