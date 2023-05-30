https://ria.ru/20230530/sanktsii-1875012355.html

В Швеции назвали возможный срок согласования новых санкций против России

В Швеции назвали возможный срок согласования новых санкций против России - РИА Новости, 30.05.2023

В Швеции назвали возможный срок согласования новых санкций против России

Министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл сообщила, что ожидает согласования 11-го по счету пакета санкций ЕС против России к саммиту Евросоюза 29-30 РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:07

2023-05-30T11:07

2023-05-30T11:07

в мире

россия

швеция

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55a80c20c7893e09a16ac5b0e32481b4.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл сообщила, что ожидает согласования 11-го по счету пакета санкций ЕС против России к саммиту Евросоюза 29-30 июня. Председательствующая в настоящее время в Совете ЕС Швеция во вторник проводит в Брюсселе заседание Совета ЕС по общим делам, на котором обсуждают и подготовку к европейскому саммиту. "В качестве подготовки к саммиту ЕС в июне мы как председательство в Совете ЕС напряженно работаем над подготовкой нового пакета санкций против России. В настоящий момент работа продолжается, и я надеюсь получить его (согласованный пакет – ред.) к саммиту ЕС в июне", - сообщила министр. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230529/italiya-1874753435.html

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, швеция, евросоюз, санкции в отношении россии