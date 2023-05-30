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Вылетевший из Иркутска Ан-24 вернулся из-за трещины на иллюминаторе - РИА Новости, 30.05.2023
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15:15 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/samolet-1875087891.html
Вылетевший из Иркутска Ан-24 вернулся из-за трещины на иллюминаторе
Вылетевший из Иркутска Ан-24 вернулся из-за трещины на иллюминаторе - РИА Новости, 30.05.2023
Вылетевший из Иркутска Ан-24 вернулся из-за трещины на иллюминаторе
Самолет Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" во вторник вернулся в аэропорт Иркутска из-за трещины на стекле иллюминатора, начата проверка, сообщает Восточно-Сибирская... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:15
2023-05-30T15:15
происшествия
иркутск
ираэро
ан-24
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ИРКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Самолет Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" во вторник вернулся в аэропорт Иркутска из-за трещины на стекле иллюминатора, начата проверка, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура на сайте. "При выполнении воздушным судном авиакомпании "ИрАэро" Ан-24 рейса по маршруту "Иркутск – Усть-Кут" установлена трещина на пассажирском остеклении (иллюминаторе). В связи с этим экипажем принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета", - говорится в сообщении. Отмечается, что воздушное судно, на котором находились 46 пассажиров и 5 членов экипажа, благополучно произвело посадку. Прокуратурой и СК на транспорте начата проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров.
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происшествия, иркутск, ираэро, ан-24
Происшествия, Иркутск, ИрАэро, Ан-24
Вылетевший из Иркутска Ан-24 вернулся из-за трещины на иллюминаторе

Ан-24 "ИрАэро" вернулся в аэропорт Иркутска из-за трещины на стекле иллюминатора

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта в Иркутске
Здание аэропорта в Иркутске - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Здание аэропорта в Иркутске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 30 мая - РИА Новости. Самолет Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" во вторник вернулся в аэропорт Иркутска из-за трещины на стекле иллюминатора, начата проверка, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура на сайте.
«
"При выполнении воздушным судном авиакомпании "ИрАэро" Ан-24 рейса по маршруту "Иркутск – Усть-Кут" установлена трещина на пассажирском остеклении (иллюминаторе). В связи с этим экипажем принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воздушное судно, на котором находились 46 пассажиров и 5 членов экипажа, благополучно произвело посадку.
Прокуратурой и СК на транспорте начата проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров.
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