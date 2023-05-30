https://ria.ru/20230530/rozysk-1875114026.html
МВД объявило Залужного в розыск
МВД объявило Залужного в розыск - РИА Новости, 30.05.2023
МВД объявило Залужного в розыск
МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:13
2023-05-30T16:13
2023-05-30T18:07
валерий залужный
вооруженные силы украины
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
алексей неижпапа
кирилл буданов
украина
москва
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — следует из ведомственной базы разыскиваемых.Ведомство не уточнило, по какой именно статье разыскивают украинского военного.Кроме того, МВД объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского.Статья, по которой его ищут, также неизвестна.В России уже не в первый раз объявляют в розыск военачальников ВСУ. В апреле в этот перечень вошел командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа. Кроме того, Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главы военной разведки Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России.На прошлой неделе представитель российских силовых структур сообщил со ссылкой на источники в ВСУ, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения после ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области. По его словам, военному сделали трепанацию черепа, он не сможет продолжить службу.Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике. Первые вопросы о его состоянии и местонахождении возникли после того, как главком ВСУ отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов даже по видеосвязи. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Москва получает информацию о состоянии здоровья Залужного, но нет гарантий ее достоверности.
https://ria.ru/20230529/rozysk-1874744023.html
https://ria.ru/20230528/zaluzhnyy-1874604853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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валерий залужный, вооруженные силы украины, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), алексей неижпапа, кирилл буданов, украина, москва, нато
Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Алексей Неижпапа, Кирилл Буданов, Украина, Москва, НАТО
МВД объявило Залужного в розыск
МВД России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного