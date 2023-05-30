https://ria.ru/20230530/rozysk-1875114026.html

МВД объявило Залужного в розыск

МВД объявило Залужного в розыск - РИА Новости, 30.05.2023

МВД объявило Залужного в розыск

МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:13

2023-05-30T16:13

2023-05-30T18:07

валерий залужный

вооруженные силы украины

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

алексей неижпапа

кирилл буданов

украина

москва

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — следует из ведомственной базы разыскиваемых.Ведомство не уточнило, по какой именно статье разыскивают украинского военного.Кроме того, МВД объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского.Статья, по которой его ищут, также неизвестна.В России уже не в первый раз объявляют в розыск военачальников ВСУ. В апреле в этот перечень вошел командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа. Кроме того, Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главы военной разведки Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России.На прошлой неделе представитель российских силовых структур сообщил со ссылкой на источники в ВСУ, что в начале мая Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения после ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области. По его словам, военному сделали трепанацию черепа, он не сможет продолжить службу.Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике. Первые вопросы о его состоянии и местонахождении возникли после того, как главком ВСУ отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов даже по видеосвязи. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Москва получает информацию о состоянии здоровья Залужного, но нет гарантий ее достоверности.

https://ria.ru/20230529/rozysk-1874744023.html

https://ria.ru/20230528/zaluzhnyy-1874604853.html

россия

украина

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

валерий залужный, вооруженные силы украины, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), алексей неижпапа, кирилл буданов, украина, москва, нато