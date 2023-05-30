https://ria.ru/20230530/rossiyane-1875064914.html
Россияне протаранили шлагбаум, пытаясь прорваться из Польши в Белоруссию
Россияне протаранили шлагбаум, пытаясь прорваться из Польши в Белоруссию - РИА Новости, 30.05.2023
Россияне протаранили шлагбаум, пытаясь прорваться из Польши в Белоруссию
Двое граждан России с тремя детьми протаранили на автомобиле шлагбаум на границе между Польшей и Белоруссией, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:05
2023-05-30T14:05
2023-05-30T15:55
белоруссия
польша
швеция
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875063822_0:434:960:974_1920x0_80_0_0_11c674755a2b168ae6ede28655c82e33.jpg
ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости. Двое граждан России с тремя детьми протаранили на автомобиле шлагбаум на границе между Польшей и Белоруссией, передает радиостанция RMF FM."Российская семья протаранила на автомобиле шлагбаумы на пограничном переходе в Тересполе. Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть на территорию Белоруссии. Мужчина был задержан", — говорится в сообщении.По данным издания, во вторник утром к погранпункту подъехал автомобиль BMW со шведскими регистрационными номерами. "Внутри находились двое взрослых — женщина и мужчина. Оба — граждане России. Их сопровождали ребенок с российским паспортом и двое детей со шведскими паспортами", — уточняется в публикации.Как утверждает радиостанция, когда польский офицер собрал паспорта для проверки, машина резко двинулась в направлении Белоруссии, протаранила шлагбаумы и, проехав по развернутым шипам, остановилась на пограничном мосту.Задержанный россиянин, сообщается в статье, будет нести ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причинение материального вреда.Отмечается, что в отношении двух детей, которых россиянка перевезла через границу, действует запрет покидать территорию Швеции.
https://ria.ru/20230504/polsha-1869695306.html
https://ria.ru/20230430/granitsa-1868884832.html
белоруссия
польша
швеция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875063822_0:201:960:921_1920x0_80_0_0_15d58b526c3173dae2c3f187b96d3d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, польша, швеция, в мире, россия
Белоруссия, Польша, Швеция, В мире, Россия
Россияне протаранили шлагбаум, пытаясь прорваться из Польши в Белоруссию
Двое россиян с детьми протаранили на авто шлагбаум на границе между Польшей и Белоруссией
ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости.
Двое граждан России с тремя детьми протаранили на автомобиле шлагбаум на границе между Польшей и Белоруссией, передает радиостанция RMF FM.
"Российская семья протаранила на автомобиле шлагбаумы на пограничном переходе в Тересполе. Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть на территорию Белоруссии. Мужчина был задержан", — говорится в сообщении.
Француз протаранил шлагбаум на границе Польши, желая жить в России
По данным издания, во вторник утром к погранпункту подъехал автомобиль BMW со шведскими регистрационными номерами.
«
"Внутри находились двое взрослых — женщина и мужчина. Оба — граждане России. Их сопровождали ребенок с российским паспортом и двое детей со шведскими паспортами", — уточняется в публикации.
Как утверждает радиостанция, когда польский офицер собрал паспорта для проверки, машина резко двинулась в направлении Белоруссии, протаранила шлагбаумы и, проехав по развернутым шипам, остановилась на пограничном мосту.
Задержанный россиянин, сообщается в статье, будет нести ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причинение материального вреда.
Отмечается, что в отношении двух детей, которых россиянка перевезла через границу, действует запрет покидать территорию Швеции
.
Белорусско-польскую границу пытались пересечь восемь тысяч нелегалов