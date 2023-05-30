https://ria.ru/20230530/rossiyane-1875064914.html

Россияне протаранили шлагбаум, пытаясь прорваться из Польши в Белоруссию

Россияне протаранили шлагбаум, пытаясь прорваться из Польши в Белоруссию - РИА Новости, 30.05.2023

Россияне протаранили шлагбаум, пытаясь прорваться из Польши в Белоруссию

Двое граждан России с тремя детьми протаранили на автомобиле шлагбаум на границе между Польшей и Белоруссией, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:05

2023-05-30T14:05

2023-05-30T15:55

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ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости. Двое граждан России с тремя детьми протаранили на автомобиле шлагбаум на границе между Польшей и Белоруссией, передает радиостанция RMF FM."Российская семья протаранила на автомобиле шлагбаумы на пограничном переходе в Тересполе. Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть на территорию Белоруссии. Мужчина был задержан", — говорится в сообщении.По данным издания, во вторник утром к погранпункту подъехал автомобиль BMW со шведскими регистрационными номерами. "Внутри находились двое взрослых — женщина и мужчина. Оба — граждане России. Их сопровождали ребенок с российским паспортом и двое детей со шведскими паспортами", — уточняется в публикации.Как утверждает радиостанция, когда польский офицер собрал паспорта для проверки, машина резко двинулась в направлении Белоруссии, протаранила шлагбаумы и, проехав по развернутым шипам, остановилась на пограничном мосту.Задержанный россиянин, сообщается в статье, будет нести ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причинение материального вреда.Отмечается, что в отношении двух детей, которых россиянка перевезла через границу, действует запрет покидать территорию Швеции.

https://ria.ru/20230504/polsha-1869695306.html

https://ria.ru/20230430/granitsa-1868884832.html

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белоруссия, польша, швеция, в мире, россия