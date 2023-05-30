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Россияне протаранили шлагбаум, пытаясь прорваться из Польши в Белоруссию - РИА Новости, 30.05.2023
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14:05 30.05.2023 (обновлено: 15:55 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/rossiyane-1875064914.html
Россияне протаранили шлагбаум, пытаясь прорваться из Польши в Белоруссию
Россияне протаранили шлагбаум, пытаясь прорваться из Польши в Белоруссию - РИА Новости, 30.05.2023
Россияне протаранили шлагбаум, пытаясь прорваться из Польши в Белоруссию
Двое граждан России с тремя детьми протаранили на автомобиле шлагбаум на границе между Польшей и Белоруссией, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:05
2023-05-30T15:55
белоруссия
польша
швеция
в мире
россия
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ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости. Двое граждан России с тремя детьми протаранили на автомобиле шлагбаум на границе между Польшей и Белоруссией, передает радиостанция RMF FM."Российская семья протаранила на автомобиле шлагбаумы на пограничном переходе в Тересполе. Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть на территорию Белоруссии. Мужчина был задержан", — говорится в сообщении.По данным издания, во вторник утром к погранпункту подъехал автомобиль BMW со шведскими регистрационными номерами. "Внутри находились двое взрослых — женщина и мужчина. Оба — граждане России. Их сопровождали ребенок с российским паспортом и двое детей со шведскими паспортами", — уточняется в публикации.Как утверждает радиостанция, когда польский офицер собрал паспорта для проверки, машина резко двинулась в направлении Белоруссии, протаранила шлагбаумы и, проехав по развернутым шипам, остановилась на пограничном мосту.Задержанный россиянин, сообщается в статье, будет нести ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причинение материального вреда.Отмечается, что в отношении двух детей, которых россиянка перевезла через границу, действует запрет покидать территорию Швеции.
https://ria.ru/20230504/polsha-1869695306.html
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белоруссия, польша, швеция, в мире, россия
Белоруссия, Польша, Швеция, В мире, Россия
Россияне протаранили шлагбаум, пытаясь прорваться из Польши в Белоруссию

Двое россиян с детьми протаранили на авто шлагбаум на границе между Польшей и Белоруссией

© Фото очевидца, опубликованное в Telegram-канале @granica_byplРоссиянин, который пытался пересечь границу Польши
Россиянин, который пытался пересечь границу Польши
© Фото очевидца, опубликованное в Telegram-канале @granica_bypl
Россиянин, который пытался пересечь границу Польши
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ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости. Двое граждан России с тремя детьми протаранили на автомобиле шлагбаум на границе между Польшей и Белоруссией, передает радиостанция RMF FM.
"Российская семья протаранила на автомобиле шлагбаумы на пограничном переходе в Тересполе. Женщине с тремя детьми удалось пересечь границу и попасть на территорию Белоруссии. Мужчина был задержан", — говорится в сообщении.
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По данным издания, во вторник утром к погранпункту подъехал автомобиль BMW со шведскими регистрационными номерами.
«
"Внутри находились двое взрослых — женщина и мужчина. Оба — граждане России. Их сопровождали ребенок с российским паспортом и двое детей со шведскими паспортами", — уточняется в публикации.
Как утверждает радиостанция, когда польский офицер собрал паспорта для проверки, машина резко двинулась в направлении Белоруссии, протаранила шлагбаумы и, проехав по развернутым шипам, остановилась на пограничном мосту.
Задержанный россиянин, сообщается в статье, будет нести ответственность за попытку насильственного пересечения границы и причинение материального вреда.
Отмечается, что в отношении двух детей, которых россиянка перевезла через границу, действует запрет покидать территорию Швеции.
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