https://ria.ru/20230530/rossiya-1874945259.html

Боррель считает, что Россия не вступит в переговоры по Украине, не выиграв

Боррель считает, что Россия не вступит в переговоры по Украине, не выиграв - РИА Новости, 30.05.2023

Боррель считает, что Россия не вступит в переговоры по Украине, не выиграв

Россия явно намерена выиграть в конфликте на Украине и не пойдет на переговоры без победы, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T00:01

2023-05-30T00:01

2023-05-30T01:06

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жозеп боррель

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МАДРИД, 29 мая – РИА Новости. Россия явно намерена выиграть в конфликте на Украине и не пойдет на переговоры без победы, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на 38-м заседании форума бизнес-группы Cercle d'Economia в Барселон, пишет Europa Press.Запад постоянно призывает Россию к переговорам, Москва проявляет готовность к ним, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Как пишет Europa Press, Боррель сказал в Барселоне, что не испытывает "оптимизма по поводу того, что произойдет на Украине этим летом", по его словам, у России есть "четкое желание выиграть", и она "не вступит в переговоры, не выиграв". По информации агентства, Боррель вновь подчеркнул необходимость отправки военных материалов Киеву и выразил сожаление, что из-за системы принятия решений в ЕС "слишком много времени ушло на то, чтобы сделать то, что явно необходимо было сделать", например, отправить боевые танки Leopard. То же самое, по его словам, произошло и с возможной отправкой истребителей F16, о чем просила Украина. "На данный момент мы их не отправили, но мы их отправим", - заверил Боррель. Согласно изданию, глава европейской дипломатии призвал "провести переговоры и разработать новую европейскую систему безопасности" после окончания конфликта на Украине. Политик отметил, что в таких регионах, как Африка и Латинская Америка, Европу упрекают за двойные стандарты в оценках этого и других международных конфликтов, пишет агентство. В этой связи Боррель сказал о "большом антиколониальном недовольстве" в Африке, например, по его мнению, Южная Африка никогда не осудит Россию, так как это страна, которая помогла в борьбе с апартеидом. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230529/rossiya-1874938101.html

https://ria.ru/20230529/vsu-1874918629.html

https://ria.ru/20230529/evropa-1874683655.html

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украина, россия, москва, жозеп боррель, сергей лавров, василий небензя, нато, евросоюз