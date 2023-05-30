https://ria.ru/20230530/reyting-1875006568.html

Югра улучшила позиции в рейтинге регионов по развитию ГЧП за 2022 год

Югра улучшила позиции в рейтинге регионов по развитию ГЧП за 2022 год - РИА Новости, 30.05.2023

Югра улучшила позиции в рейтинге регионов по развитию ГЧП за 2022 год

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в "двадцатку" субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2022 год, заняв 11... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T10:44

2023-05-30T10:44

2023-05-30T10:44

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сергей афанасьев

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МОСКВА, 30 мая – РИА новости. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в "двадцатку" субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2022 год, заняв 11 место и поднявшись в рейтинге на две позиции, сообщает пресс-служба Фонда развития Югры.По итогам прошлого года тройку лидеров в рейтинге Минэкономразвития возглавили Нижегородская область, Хабаровский край и Омская область.Позиция в рейтинге складывается из результатов интегральной оценки трех факторов: динамика реализации проектов ГЧП в 2022 году, накопленный опыт реализации проектов ГЧП, состояние нормативно-институциональной среды.Отметим, что структурирование проектов, включающее разработку финансовой модели, правовое сопровождение, разработку конкурсной документации, осуществляют эксперты центра ГЧП Фонда развития Югры. "При участии фонда в регионе реализуются инвестиционные проекты в сфере образования, здравоохранения и спорта, а также в промышленности, ЖКХ и обращении с ТКО. Например, в Сургуте строятся несколько школ и пять физкультурно-оздоровительных комплексов", - пояснил генеральный директор Фонда развития Сергей Афанасьев, слова которого приводит пресс-служба.Общий объем концессионных соглашений, заключенных в Югре до 2023 года, составил 73,3 миллиарда рублей. В 2023 году регион готовит к запуску новые проекты ГЧП в сфере промышленности.

https://ria.ru/20220719/surgut-1803366938.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ханты-мансийский автономный округ, сергей афанасьев