https://ria.ru/20230530/rets-1875169201.html
РЭЦ и Южная Осетия договорились укреплять торговые отношения двух стран
РЭЦ и Южная Осетия договорились укреплять торговые отношения двух стран - РИА Новости, 30.05.2023
РЭЦ и Южная Осетия договорились укреплять торговые отношения двух стран
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Южная Осетия подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления, формы и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:56
2023-05-30T18:56
2023-05-30T18:56
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
алан гаглоев
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Южная Осетия подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления, формы и условия сотрудничества РЭЦ и республики в области укрепления торговых и экономических отношений, сообщает центр.Свои подписи под документом поставили генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и президент Южной Осетии Алан Гаглоев."Российский экспортный центр поддерживает экспортные поставки в Южную Осетию. Так, по итогам 2022 года компаниями группы РЭЦ был поддержан российский экспорт в республику на общую сумму более 20,6 миллиона долларов. Подписанный меморандум позволит нам расширить торгово-экономическое сотрудничество двух стран и в том числе нарастить экспортные поставки отечественных товаров в Южную Осетию", - сказала Никишина."В 2022 году Южная Осетия нарастила экспорт в Россию на 40%, по сравнению с 2021 годом. Россия является для нас одним из важнейших партнеров, и в сотрудничестве с Российским экспортным центром мы планируем развивать сотрудничество, перевести его на новый уровень и наращивать торговый оборот между нашими странами", - отметил президент Южной Осетии.
https://ria.ru/20230526/proizvoditeli-1874414726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, алан гаглоев, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Алан Гаглоев, Россия
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Южная Осетия подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления, формы и условия сотрудничества РЭЦ и республики в области укрепления торговых и экономических отношений, сообщает центр.
Свои подписи под документом поставили генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
и президент Южной Осетии Алан Гаглоев
.
Производители органопродукции могут выйти на экспорт при поддержке РЭЦ
"Российский экспортный центр поддерживает экспортные поставки в Южную Осетию. Так, по итогам 2022 года компаниями группы РЭЦ был поддержан российский экспорт в республику на общую сумму более 20,6 миллиона долларов. Подписанный меморандум позволит нам расширить торгово-экономическое сотрудничество двух стран и в том числе нарастить экспортные поставки отечественных товаров в Южную Осетию", - сказала Никишина.
"В 2022 году Южная Осетия нарастила экспорт в Россию на 40%, по сравнению с 2021 годом. Россия является для нас одним из важнейших партнеров, и в сотрудничестве с Российским экспортным центром мы планируем развивать сотрудничество, перевести его на новый уровень и наращивать торговый оборот между нашими странами", - отметил президент Южной Осетии.