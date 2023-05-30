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В омском магазине нашли голого трехлетнего ребенка - РИА Новости, 30.05.2023
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19:20 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/rebenok-1875173973.html
В омском магазине нашли голого трехлетнего ребенка
В омском магазине нашли голого трехлетнего ребенка - РИА Новости, 30.05.2023
В омском магазине нашли голого трехлетнего ребенка
Сотрудники одного из омских магазинов обнаружили ночью в торговом зале голого трехлетнего мальчика, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:20
2023-05-30T19:20
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
россия
омск
дети
омская область
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ОМСК, 30 - РИА Новости. Сотрудники одного из омских магазинов обнаружили ночью в торговом зале голого трехлетнего мальчика, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Ребенка нашли в круглосуточном магазине, охранник которого сообщил, что ребенок пришел туда около 1.00 (22.00 МСК). Рассказать, что с ним произошло мальчик не мог. Очевидцы и сотрудники магазина обратились в полицию и рассказали о случившемся в чате микрорайона. "В отдел полиции № 11 УМВД России по городу Омску обратился охранник магазина и сообщил, что около 1.00 в торговый зал пришел мальчик без одежды. Рассказать о себе ребенок не мог, очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, разместили информацию в чате микрорайона", - пояснили в пресс-службе. Мальчика с бригадой скорой медицинской помощи направили в дом ребенка, а сотрудники ППС поехали по предполагаемому месту жительства семьи. Они выяснили, что маленькому омичу 3 года, кроме него в семье еще двое детей. "В отношении матери сотрудниками полиции составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, также женщина поставлена на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних", - добавили в пресс-службе. В полиции уточнили, что родители на учетах ранее не состояли.
https://ria.ru/20230521/pozhar-1873232895.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия, омск, дети, омская область
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Россия, Омск, Дети, Омская область
В омском магазине нашли голого трехлетнего ребенка

Сотрудники омского магазина обнаружили ночью в торговом зале голого трехлетнего мальчика

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ОМСК, 30 - РИА Новости. Сотрудники одного из омских магазинов обнаружили ночью в торговом зале голого трехлетнего мальчика, рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Ребенка нашли в круглосуточном магазине, охранник которого сообщил, что ребенок пришел туда около 1.00 (22.00 МСК). Рассказать, что с ним произошло мальчик не мог. Очевидцы и сотрудники магазина обратились в полицию и рассказали о случившемся в чате микрорайона.
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"В отдел полиции № 11 УМВД России по городу Омску обратился охранник магазина и сообщил, что около 1.00 в торговый зал пришел мальчик без одежды. Рассказать о себе ребенок не мог, очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, разместили информацию в чате микрорайона", - пояснили в пресс-службе.
Мальчика с бригадой скорой медицинской помощи направили в дом ребенка, а сотрудники ППС поехали по предполагаемому месту жительства семьи. Они выяснили, что маленькому омичу 3 года, кроме него в семье еще двое детей.
"В отношении матери сотрудниками полиции составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, также женщина поставлена на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних", - добавили в пресс-службе.
В полиции уточнили, что родители на учетах ранее не состояли.
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