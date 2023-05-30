https://ria.ru/20230530/rebenok-1875173973.html

В омском магазине нашли голого трехлетнего ребенка

В омском магазине нашли голого трехлетнего ребенка - РИА Новости, 30.05.2023

В омском магазине нашли голого трехлетнего ребенка

Сотрудники одного из омских магазинов обнаружили ночью в торговом зале голого трехлетнего мальчика, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T19:20

2023-05-30T19:20

2023-05-30T19:20

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

россия

омск

дети

омская область

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ОМСК, 30 - РИА Новости. Сотрудники одного из омских магазинов обнаружили ночью в торговом зале голого трехлетнего мальчика, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Ребенка нашли в круглосуточном магазине, охранник которого сообщил, что ребенок пришел туда около 1.00 (22.00 МСК). Рассказать, что с ним произошло мальчик не мог. Очевидцы и сотрудники магазина обратились в полицию и рассказали о случившемся в чате микрорайона. "В отдел полиции № 11 УМВД России по городу Омску обратился охранник магазина и сообщил, что около 1.00 в торговый зал пришел мальчик без одежды. Рассказать о себе ребенок не мог, очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, разместили информацию в чате микрорайона", - пояснили в пресс-службе. Мальчика с бригадой скорой медицинской помощи направили в дом ребенка, а сотрудники ППС поехали по предполагаемому месту жительства семьи. Они выяснили, что маленькому омичу 3 года, кроме него в семье еще двое детей. "В отношении матери сотрудниками полиции составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, также женщина поставлена на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних", - добавили в пресс-службе. В полиции уточнили, что родители на учетах ранее не состояли.

https://ria.ru/20230521/pozhar-1873232895.html

https://ria.ru/20230526/chelyabinsk-1874351640.html

россия

омск

омская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия, омск, дети, омская область