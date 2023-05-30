https://ria.ru/20230530/pytki-1874953815.html

В двух РОВД Херсона пытают людей за связи с Россией, сообщил источник

В двух РОВД Херсона пытают людей за связи с Россией, сообщил источник - РИА Новости, 30.05.2023

В двух РОВД Херсона пытают людей за связи с Россией, сообщил источник

СБУ создала в двух райотделах Херсона — Днепровском и Комсомольском РОВД — пыточные камеры для расправы с людьми, сотрудничавшими с российскими властями,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T04:07

2023-05-30T04:07

2023-05-30T04:16

специальная военная операция на украине

херсон

россия

украина

владимир малин

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 30 мая — РИА Новости. СБУ создала в двух райотделах Херсона — Днепровском и Комсомольском РОВД — пыточные камеры для расправы с людьми, сотрудничавшими с российскими властями, сообщил РИА Новости представитель силовых структур со ссылкой на источник в Нацполиции Украины. "Так, в Днепровском РОВД работают в основном украинцы. Руководит подразделением Невкрытый Григорий Николаевич — начальник стратегической разведки МВД Херсона, его заместитель — Приведа Александр, старшие оперуполномоченные — Малошенко Александр и Шевченко Максим, полицейские Сергей Гордей, Артур Фролов, Александр Швец, Кононов Артем", — сказал собеседник агентства.По его словам, в отделении полиции Днепровского района скончался Владимир Малина — помощник коммерсанта, которая выехала в другой регион России, а он остался, после чего 5 апреля 2023 украинские силовики его задержали. "Содержался в пыточной камере Днепровского РОВД, зверски избит, на следующий день умер в камере. С целью скрытия факта его гибели на протяжении трех дней двух задержанных вместе с ним работников гуманитарного центра РФ Романа Гаврилюка и Игоря Гурова истязали и принудили написать объяснение, что Владимир Малина был выпущен на свободу вместе с ними", — добавил источник. В этих камерах замучили до смерти несколько человек, причем официально все они признаны пропавшими без вести, уточнил собеседник. "Что касается второго РОВД, где действует пыточная камера — Комсомольского, то про его работу мало что известно, так как там работают иностранцы, местных туда не впускают. Там была слышна английская, польская речь, грузинская речь", — подчеркнул он. По словам российского силовика, иностранцы, работающие в Комсомольском РОВД, "используют боевиков украинских националистических формирований в качестве грубой физической силы для расправы с не угодными киевской власти людьми". "Известно, что в этом РОВД работает Гнатюк Богдан, который до начала СВО работал в Суворовском РОВД, а впоследствии вернулся в Херсон вместе с ВСУ; а также Любинский Алексей Валентинович, украинский националист, специалист по конфискации чужого имущества", — заявил он. По словам источника, их жертвами стали как минимум три человека. От пыток скончалась медсестра городской поликлиники Анна Деменская. Пропал без вести после ареста Александр Сендецкий, который работал при нахождении в Херсоне Вооруженных сил России следователем. Также после задержания пропал без вести Евгений Усачев, который работал при российских властях в 90-й колонии Херсона — какое-то время его держали подвале Днепровского РОВД, после чего данных о нем не поступало. "Кроме того, более 15 граждан в результате оказанного физического воздействия были вынуждены свидетельствовать против себя и осуждены на различные сроки лишения свободы", — продолжил собеседник агентства. Правоохранительные органы и специальные службы Украины проводят следственные мероприятия с нарушением процессуального законодательства Украины, применяя к задержанным методы физического воздействия, указал он. А для оказания давления и осуществления насильственных действий в отношении задержанных активно задействуются иностранные наемники и боевики националистических формирований, заключил источник.

https://ria.ru/20230530/prizyvniki-1874949395.html

https://ria.ru/20230519/pytki-1872884574.html

https://ria.ru/20230426/naemnik-1867831227.html

херсон

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, россия, украина, владимир малин, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, происшествия