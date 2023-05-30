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Над Мелитополем сработала система ПВО
Над Мелитополем сработала система ПВО - РИА Новости, 30.05.2023
Над Мелитополем сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем Запорожской области, сообщают местные власти. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:36
2023-05-30T18:36
2023-05-30T18:44
специальная военная операция на украине
мелитополь
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем Запорожской области, сообщают местные власти."Над Мелитополем сработала система ПВО. Подробности уточняются", - говорится в сообщении администрации города в телеграм-канале.Как сообщил председатель общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по предварительной информации, причиной взрывов в Мелитополе "стала попытка боевиков ВСУ нанести ракетный удар по городу". "ПВО России отработало по летящим на мирный город ракетам", - написал он в телеграм-канале.
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мелитополь, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия
Над Мелитополем сработала система ПВО
Власти сообщили, что над Мелитополем сработала система ПВО