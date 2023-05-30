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Над Мелитополем сработала система ПВО - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 30.05.2023 (обновлено: 18:44 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/pvo-1875162496.html
Над Мелитополем сработала система ПВО
Над Мелитополем сработала система ПВО - РИА Новости, 30.05.2023
Над Мелитополем сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем Запорожской области, сообщают местные власти. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:36
2023-05-30T18:44
специальная военная операция на украине
мелитополь
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем Запорожской области, сообщают местные власти."Над Мелитополем сработала система ПВО. Подробности уточняются", - говорится в сообщении администрации города в телеграм-канале.Как сообщил председатель общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по предварительной информации, причиной взрывов в Мелитополе "стала попытка боевиков ВСУ нанести ракетный удар по городу". "ПВО России отработало по летящим на мирный город ракетам", - написал он в телеграм-канале.
мелитополь
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мелитополь, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия
Над Мелитополем сработала система ПВО

Власти сообщили, что над Мелитополем сработала система ПВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАллея Героев Советского Союза в Мелитополе
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости
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Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Мелитополем Запорожской области, сообщают местные власти.
"Над Мелитополем сработала система ПВО. Подробности уточняются", - говорится в сообщении администрации города в телеграм-канале.
Как сообщил председатель общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по предварительной информации, причиной взрывов в Мелитополе "стала попытка боевиков ВСУ нанести ракетный удар по городу". "ПВО России отработало по летящим на мирный город ракетам", - написал он в телеграм-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьРоссия
 
 
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