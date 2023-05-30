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Российские средства ПВО поразили семь снарядов HIMARS и ракету HARM - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 30.05.2023 (обновлено: 15:33 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/pvo-1875089363.html
Российские средства ПВО поразили семь снарядов HIMARS и ракету HARM
Российские средства ПВО поразили семь снарядов HIMARS и ракету HARM - РИА Новости, 30.05.2023
Российские средства ПВО поразили семь снарядов HIMARS и ракету HARM
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, 7 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили во вторник в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:20
2023-05-30T15:33
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, 7 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток поражены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Инженерное Запорожской области, Старомайорское Донецкой народной республики, Коломыйчиха Луганской народной республики, а также Великий выселок и Петровское Харьковской области", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4379 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9328 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4941 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10544 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230530/udar-1875088944.html
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безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские средства ПВО поразили семь снарядов HIMARS и ракету HARM

Минобороны: российские силы ПВО за сутки поразили семь снарядов HIMARS и ракету HARM

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, 7 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток поражены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Инженерное Запорожской области, Старомайорское Донецкой народной республики, Коломыйчиха Луганской народной республики, а также Великий выселок и Петровское Харьковской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 429 украинских военных самолетов, 235 вертолетов, 4379 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9328 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4941 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10544 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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