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Эксперт призвал ввести уголовную ответственность за съемку работы ПВО - РИА Новости, 30.05.2023
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11:05 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/pvo-1875011892.html
Эксперт призвал ввести уголовную ответственность за съемку работы ПВО
Эксперт призвал ввести уголовную ответственность за съемку работы ПВО - РИА Новости, 30.05.2023
Эксперт призвал ввести уголовную ответственность за съемку работы ПВО
Фото- и видеосъемка пролетающих над Россией беспилотников противника, а также работа российской противовоздушной обороны играет на руку Киеву, нужно как можно... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:05
2023-05-30T11:05
россия
москва
московская область (подмосковье)
безопасность
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Фото- и видеосъемка пролетающих над Россией беспилотников противника, а также работа российской противовоздушной обороны играет на руку Киеву, нужно как можно скорее запретить производство и выкладывание в открытый доступ такого контента, считает член президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. "Первый и главный вывод, который мы должны сделать из утренней атаки БПЛА по Московскому региону, это скорейший законодательный запрет любых фото- и видеофиксаций работы ПВО, "прилетов", падения обломков и тому подобное, а тем более выкладывание этого контента в сеть", - сказал РИА Новости Шкурлатов. По его словам, таким образом удастся лишить противника объективной информации о достижении его беспилотниками каких-либо результатов, о работе российской ПВО, а также "перестать разгонять панику в нашем обществе". Шкурлатов считает, что с утра Москва и Московская область дали украинским военным "огромный массив информации" о работе ПВО, о местах пролета беспилотников и о реакции общества. Люди, которые выкладывают видео- и фотоконтент с беспилотником, а также с работой ПВО, де-факто играют на руку противнику, уверен эксперт. Для борьбы с этим, считает он, нужна уголовная ответственность за съемку и распространение подобного контента, потому что "мы не можем себе позволить подобную расхлябанность". Шкурлатов также считает "не лишним" сразу после введения запрета сделать несколько публичных судов и "посадок тех лиц, которые будут распространять видео с беспилотниками".
https://ria.ru/20230530/bespilotnik-1875007587.html
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россия
москва
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россия, москва, московская область (подмосковье), безопасность
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Безопасность
Эксперт призвал ввести уголовную ответственность за съемку работы ПВО

Эксперт предложил ввести в России уголовную ответственность за съемку работы ПВО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у жилого дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника, на Ленинском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Фото- и видеосъемка пролетающих над Россией беспилотников противника, а также работа российской противовоздушной обороны играет на руку Киеву, нужно как можно скорее запретить производство и выкладывание в открытый доступ такого контента, считает член президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.
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"Первый и главный вывод, который мы должны сделать из утренней атаки БПЛА по Московскому региону, это скорейший законодательный запрет любых фото- и видеофиксаций работы ПВО, "прилетов", падения обломков и тому подобное, а тем более выкладывание этого контента в сеть", - сказал РИА Новости Шкурлатов.
По его словам, таким образом удастся лишить противника объективной информации о достижении его беспилотниками каких-либо результатов, о работе российской ПВО, а также "перестать разгонять панику в нашем обществе".
Шкурлатов считает, что с утра Москва и Московская область дали украинским военным "огромный массив информации" о работе ПВО, о местах пролета беспилотников и о реакции общества. Люди, которые выкладывают видео- и фотоконтент с беспилотником, а также с работой ПВО, де-факто играют на руку противнику, уверен эксперт.
Для борьбы с этим, считает он, нужна уголовная ответственность за съемку и распространение подобного контента, потому что "мы не можем себе позволить подобную расхлябанность". Шкурлатов также считает "не лишним" сразу после введения запрета сделать несколько публичных судов и "посадок тех лиц, которые будут распространять видео с беспилотниками".
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