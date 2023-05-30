https://ria.ru/20230530/pvo-1875011892.html

Эксперт призвал ввести уголовную ответственность за съемку работы ПВО

Эксперт призвал ввести уголовную ответственность за съемку работы ПВО - РИА Новости, 30.05.2023

Эксперт призвал ввести уголовную ответственность за съемку работы ПВО

Фото- и видеосъемка пролетающих над Россией беспилотников противника, а также работа российской противовоздушной обороны играет на руку Киеву, нужно как можно... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:05

2023-05-30T11:05

2023-05-30T11:05

россия

москва

московская область (подмосковье)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875009927_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_025339bd02afcb26b88b42de38b030c4.jpg

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Фото- и видеосъемка пролетающих над Россией беспилотников противника, а также работа российской противовоздушной обороны играет на руку Киеву, нужно как можно скорее запретить производство и выкладывание в открытый доступ такого контента, считает член президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. "Первый и главный вывод, который мы должны сделать из утренней атаки БПЛА по Московскому региону, это скорейший законодательный запрет любых фото- и видеофиксаций работы ПВО, "прилетов", падения обломков и тому подобное, а тем более выкладывание этого контента в сеть", - сказал РИА Новости Шкурлатов. По его словам, таким образом удастся лишить противника объективной информации о достижении его беспилотниками каких-либо результатов, о работе российской ПВО, а также "перестать разгонять панику в нашем обществе". Шкурлатов считает, что с утра Москва и Московская область дали украинским военным "огромный массив информации" о работе ПВО, о местах пролета беспилотников и о реакции общества. Люди, которые выкладывают видео- и фотоконтент с беспилотником, а также с работой ПВО, де-факто играют на руку противнику, уверен эксперт. Для борьбы с этим, считает он, нужна уголовная ответственность за съемку и распространение подобного контента, потому что "мы не можем себе позволить подобную расхлябанность". Шкурлатов также считает "не лишним" сразу после введения запрета сделать несколько публичных судов и "посадок тех лиц, которые будут распространять видео с беспилотниками".

https://ria.ru/20230530/bespilotnik-1875007587.html

https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874989277.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, московская область (подмосковье), безопасность