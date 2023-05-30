https://ria.ru/20230530/putin-1875114843.html
Россия была вынуждена ответить на развязанную Украиной войну, заявил Путин
Россия была вынуждена ответить на развязанную Украиной войну, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2023
Россия была вынуждена ответить на развязанную Украиной войну, заявил Путин
Вооруженные силы РФ вынуждены были ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе, но в отличие от Киева наносят удары только по военной инфраструктуре,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:16
2023-05-30T16:16
2023-05-30T16:37
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ вынуждены были ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе, но в отличие от Киева наносят удары только по военной инфраструктуре, заявил президент РФ Владимир Путин."Российские Вооруженные силы, которые вынуждены были ответить, Россия вынуждена была ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе... началом специальной военной операции. Наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами", - сказал Путин на выставке, посвященной креативной экономике.
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1875117823.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, киев, вооруженные силы рф, владимир путин, украина, россия
В мире, Донбасс, Киев, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Украина, Россия
Россия была вынуждена ответить на развязанную Украиной войну, заявил Путин
Путин: Россия была вынуждена ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ вынуждены были ответить на развязанную Украиной войну в Донбассе, но в отличие от Киева наносят удары только по военной инфраструктуре, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российские Вооруженные силы, которые вынуждены были ответить, Россия вынуждена была ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе... началом специальной военной операции. Наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами", - сказал Путин на выставке, посвященной креативной экономике.
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