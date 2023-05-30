https://ria.ru/20230530/putin-1875086239.html
Путин обсудит с правительством вопросы региональной инвестполитики
Путин обсудит с правительством вопросы региональной инвестполитики - РИА Новости, 30.05.2023
Путин обсудит с правительством вопросы региональной инвестполитики
Президент России Владимир Путин 31 мая проведет в формате видеоконференцсвязи совещание с членами кабмина, основной темой станут вопросы региональной... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:05
2023-05-30T15:05
2023-05-30T15:07
владимир путин
россия
политика
правительство рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 31 мая проведет в формате видеоконференцсвязи совещание с членами кабмина, основной темой станут вопросы региональной инвестиционной политики, сообщает пресс-служба Кремля."Тридцать первого мая Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой станут вопросы, связанные с региональной инвестиционной политикой и реализацией "дорожных карт" по трансформации делового климата", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами по этому поводу вступят первый вице-премьер Андрей Белоусов и губернатор Сахалинской области – председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Инвестиции" Валерий Лимаренко.Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20230530/putin-1875043043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, правительство рф
Владимир Путин, Россия, Политика, Правительство РФ
Путин обсудит с правительством вопросы региональной инвестполитики
Президент Путин 31 мая обсудит с правительством вопросы региональной инвестполитики