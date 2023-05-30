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Песков раскрыл детали телефонных переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 30.05.2023
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12:58 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/putin-1875043043.html
Песков раскрыл детали телефонных переговоров Путина и Эрдогана
Песков раскрыл детали телефонных переговоров Путина и Эрдогана - РИА Новости, 30.05.2023
Песков раскрыл детали телефонных переговоров Путина и Эрдогана
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в своем телефонном разговоре не затрагивали детали, но подтвердили политическую волю по работе над... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:58
2023-05-30T12:58
россия
турция
украина
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в своем телефонном разговоре не затрагивали детали, но подтвердили политическую волю по работе над всеми проектами, потенциал двусторонних отношений велик, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, они договорились о развитии двусторонних отношений. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин тепло поздравил Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, а турецкий коллега подтвердил настрой на дальнейшую работу по всей актуальной повестке. "Нет, этих детальных обсуждений не было. Было подтверждение и намерений, и политической воли эти разговоры и детальные обсуждения продолжать. Это главное. Действительно, потенциал наших отношений велик. И мы должны его задействовать "на полную катушку", что наши президенты и намерены делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, говорили ли президенты о будущих контактах, есть ли уже какие-то договоренности и затрагивались ли темы об Украине, а также о сотрудничестве по газовому хабу, зерновой сделке.
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россия, турция, украина, владимир путин, политика
Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Политика
Песков раскрыл детали телефонных переговоров Путина и Эрдогана

Песков: Путин и Эрдоган подтвердили политическую волю по работе над всеми проектами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в своем телефонном разговоре не затрагивали детали, но подтвердили политическую волю по работе над всеми проектами, потенциал двусторонних отношений велик, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, они договорились о развитии двусторонних отношений. Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин тепло поздравил Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, а турецкий коллега подтвердил настрой на дальнейшую работу по всей актуальной повестке.
"Нет, этих детальных обсуждений не было. Было подтверждение и намерений, и политической воли эти разговоры и детальные обсуждения продолжать. Это главное. Действительно, потенциал наших отношений велик. И мы должны его задействовать "на полную катушку", что наши президенты и намерены делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, говорили ли президенты о будущих контактах, есть ли уже какие-то договоренности и затрагивались ли темы об Украине, а также о сотрудничестве по газовому хабу, зерновой сделке.
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