https://ria.ru/20230530/putin-1875038867.html
Путин пообщается с предпринимателями
Путин пообщается с предпринимателями - РИА Новости, 30.05.2023
Путин пообщается с предпринимателями
Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с предпринимателями, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T12:40
2023-05-30T12:40
2023-05-30T12:49
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
светлана чупшева
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с предпринимателями, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Сегодня он (Путин) будет заниматься общением с предпринимателями, вопросами экономики, при этом с акцентом на экономику и предпринимательскую деятельность в области архитектуры, урбанистики, маркетинга, рекламы, образования, издательского дела, IT, то, что так или иначе подпадает под определение креативная экономика", - сказал Песков.Организатором этого общения, добавил пресс-секретарь, выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ), во встрече президента примет участие и гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Это общение, по словам Пескова, "обещает быть достаточно интересным".Позже в течение дня у президента РФ будет еще много встреч и ряд совещаний, добавил Песков.
https://ria.ru/20230526/biznes-1874367248.html
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владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, россия
Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Светлана Чупшева, Россия
Путин пообщается с предпринимателями
Песков сообщил, что Путин во вторник пообщается с предпринимателями
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник пообщается с предпринимателями, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Сегодня он (Путин) будет заниматься общением с предпринимателями, вопросами экономики, при этом с акцентом на экономику и предпринимательскую деятельность в области архитектуры, урбанистики, маркетинга, рекламы, образования, издательского дела, IT, то, что так или иначе подпадает под определение креативная экономика", - сказал Песков.
Организатором этого общения, добавил пресс-секретарь, выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ)
, во встрече президента примет участие и гендиректор АСИ Светлана Чупшева
. Это общение, по словам Пескова, "обещает быть достаточно интересным".
Позже в течение дня у президента РФ будет еще много встреч и ряд совещаний, добавил Песков.
Путин призвал российский бизнес возвращать свои позиции на рынке