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Запрещенный в служении протоиерей Калинин попал в больницу
Запрещенный в служении протоиерей Калинин попал в больницу - РИА Новости, 31.05.2023
Запрещенный в служении протоиерей Калинин попал в больницу
Запрещенный в служении протоиерей Леонид Калинин заявил РИА Новости, что попал с сердечным приступом в больницу в Москве, где пробудет как минимум до утра. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-30T23:45
2023-05-30T23:45
2023-05-31T00:23
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Запрещенный в служении протоиерей Леонид Калинин заявил РИА Новости, что попал с сердечным приступом в больницу в Москве, где пробудет как минимум до утра.Ранее ряд СМИ сообщил о его госпитализации."Да. Правда. Сегодня утром всё было хорошо. А потом стало давить сильно грудь, я не гипертоник, не понял что. А потом пришлось вызывать "скорую" и у меня давление 220 на 110, попросил отвезти в больницу...", - сказал протоиерей РИА Новости в ответ на вопрос, правда ли, что он оказался в больнице с сердечным приступом.Протоиерей Леонид Калинин ранее исполнял обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), а также был членом Патриаршего совета по культуре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указом от 26 мая освободил его от занимаемых в структуре Церкви должностей за препятствование принесению в храм Христа Спасителя "Троицы" Андрея Рублева и запретил его в служении.Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) ранее пояснил РИА Новости, что запрет в служении не является необратимым, он может быть снят епархиальным архиереем.
https://ria.ru/20230516/grobnitsa-1872236962.html
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москва, россия, русская православная церковь
Москва, Россия, Русская православная церковь
Запрещенный в служении протоиерей Калинин попал в больницу
Запрещенный в служении протоиерей Калинин попал в сердечным приступом в больницу в Москве
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Запрещенный в служении протоиерей Леонид Калинин заявил РИА Новости, что попал с сердечным приступом в больницу в Москве, где пробудет как минимум до утра.
Ранее ряд СМИ сообщил о его госпитализации.
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"Да. Правда. Сегодня утром всё было хорошо. А потом стало давить сильно грудь, я не гипертоник, не понял что. А потом пришлось вызывать "скорую" и у меня давление 220 на 110, попросил отвезти в больницу...", - сказал протоиерей РИА Новости в ответ на вопрос, правда ли, что он оказался в больнице с сердечным приступом.
Протоиерей Леонид Калинин ранее исполнял обязанности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ), а также был членом Патриаршего совета по культуре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указом от 26 мая освободил его от занимаемых в структуре Церкви должностей за препятствование принесению в храм Христа Спасителя "Троицы" Андрея Рублева и запретил его в служении.
Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) ранее пояснил РИА Новости, что запрет в служении не является необратимым, он может быть снят епархиальным архиереем.
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