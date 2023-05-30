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В Белграде прошли акции в поддержку косовских сербов и России - РИА Новости, 30.05.2023
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22:39 30.05.2023 (обновлено: 23:43 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/protest-1875201405.html
В Белграде прошли акции в поддержку косовских сербов и России
В Белграде прошли акции в поддержку косовских сербов и России - РИА Новости, 30.05.2023
В Белграде прошли акции в поддержку косовских сербов и России
Почти 200 демонстрантов собрались перед посольством Германии в Белграде в знак солидарности с косовскими сербами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T22:39
2023-05-30T23:43
в мире
косово
нато
оон
белград (город)
германия
александр вучич
россия
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БЕЛГРАД, 30 мая — РИА Новости. Почти 200 демонстрантов собрались перед посольством Германии в Белграде в знак солидарности с косовскими сербами, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты, в основном молодежь, также выступили против поддержки Приштины со стороны Берлина."Они (сербы в Косово. — Прим. ред.) ничем не отличаются от нас, им, как и нам, должны быть гарантированы все права", — выступил перед посольством один из организаторов митинга.Затем протестующие с большим количеством сербских флагов в руках и несколькими дымовыми шашками заблокировали движение по одной из центральных улиц столицы —Князя Милоша — и двинулись дальше по проезжей части. Полиция регулировала дорожное движение. Проходя мимо посольства Польши, демонстранты скандировали речовки в поддержку России и выкрикивали лозунг: "Русские и сербы — братья на века". Накануне тысячи косовских сербов собрались перед муниципалитетами на севере края, требуя отвода спецназа и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащих из контингента KFOR привлекли к охране зданий — они выстроили кордон, за которым стояла косовоалбанская полиция. Вечером в Звечане начались столкновения между сербами и силовиками. По протестующим открыли огонь, применили против них дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 сербов и порядка 40 бойцов KFOR, в основном итальянцы и венгры.Обострение в КосовоОчередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы признали состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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в мире, косово, нато, оон, белград (город), германия, александр вучич, россия
В мире, Косово, НАТО, ООН, Белград (город), Германия, Александр Вучич, Россия
В Белграде прошли акции в поддержку косовских сербов и России

Перед посольством Германии в Белграде прошла демонстрация против поддержки Косово

© AP Photo / Bojan SlavkovicВоеннослужащие в составе миротворческой миссии KFOR охраняют муниципальное здание в городе Звечан на севере Косово
Военнослужащие в составе миротворческой миссии KFOR охраняют муниципальное здание в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Военнослужащие в составе миротворческой миссии KFOR охраняют муниципальное здание в городе Звечан на севере Косово
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 30 мая — РИА Новости. Почти 200 демонстрантов собрались перед посольством Германии в Белграде в знак солидарности с косовскими сербами, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты, в основном молодежь, также выступили против поддержки Приштины со стороны Берлина.
"Они (сербы в Косово. — Прим. ред.) ничем не отличаются от нас, им, как и нам, должны быть гарантированы все права", — выступил перед посольством один из организаторов митинга.
Затем протестующие с большим количеством сербских флагов в руках и несколькими дымовыми шашками заблокировали движение по одной из центральных улиц столицы —Князя Милоша — и двинулись дальше по проезжей части. Полиция регулировала дорожное движение.
Проходя мимо посольства Польши, демонстранты скандировали речовки в поддержку России и выкрикивали лозунг: "Русские и сербы — братья на века".
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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29 мая, 23:32
Накануне тысячи косовских сербов собрались перед муниципалитетами на севере края, требуя отвода спецназа и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащих из контингента KFOR привлекли к охране зданий — они выстроили кордон, за которым стояла косовоалбанская полиция. Вечером в Звечане начались столкновения между сербами и силовиками. По протестующим открыли огонь, применили против них дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 сербов и порядка 40 бойцов KFOR, в основном итальянцы и венгры.

Обострение в Косово

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы признали состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.
Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.
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