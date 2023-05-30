https://ria.ru/20230530/prostitutsiya-1875079680.html

В Краснодаре директор ночного клуба вовлекал девушек в проституцию

В Краснодаре директор ночного клуба вовлекал девушек в проституцию - РИА Новости, 30.05.2023

В Краснодаре директор ночного клуба вовлекал девушек в проституцию

Директор краснодарского ночного клуба предстанет перед судом по обвинению в вовлечении в занятие проституцией 30 девушек, мужчине и 15 участникам... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:47

2023-05-30T14:47

2023-05-30T14:47

происшествия

краснодар

россия

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КРАСНОДАР, 30 мая - РИА Новости. Директор краснодарского ночного клуба предстанет перед судом по обвинению в вовлечении в занятие проституцией 30 девушек, мужчине и 15 участникам организованного им преступного сообщества (ОПС) грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД России. "Сотрудниками следственного управления краевого главка полиции завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении организатора преступного сообщества и 15 его участников за организацию и вовлечение в занятие проституцией", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 2009 году 52-летний директор краснодарского ночного клуба создал преступное сообщество, в которое вовлекали женщин для занятия проституцией. В структуру организации входили пять управляющих, трое учредителей, семь администраторов и начальник охраны. Как уточняет МВД, девушек находили в социальных сетях, где им предлагали высокооплачиваемую работу танцовщиц в элитном заведении, а уже на собеседовании - занятие проституцией. Фигуранты тщательно контролировали работу девушек и за любое нарушение штрафовали их. На девушек также оказывалось психологическое давление, под угрозой применения насилия обвиняемые принуждали их продолжать заниматься проституцией. Всего за 13 лет было вовлечено не менее 30 девушек. Кроме того, при обыске дома обвиняемого в организации преступного сообщества обнаружено нелегальное оружие и боеприпасы. "На период предварительного следствия трое обвиняемых были заключены под стражу, шестеро злоумышленников отправлены под домашний арест, пятерым фигурантам избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий, одному - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один участник ОПС отпущен под залог", - добавляют в ведомстве. Отмечается, что уголовное дело направлено в суд, а участникам ОПС грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221230/prostitutsiya-1842493191.html

https://ria.ru/20221228/politseyskiy-1842032679.html

краснодар

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)