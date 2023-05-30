https://ria.ru/20230530/prognoz-1874947049.html

Мировое потребление угля в 2030 и 2050 годах будет выше прогнозов

Мировое потребление угля в 2030 и 2050 годах будет выше прогнозов - РИА Новости, 30.05.2023

Мировое потребление угля в 2030 и 2050 годах будет выше прогнозов

Мировое потребление угля в 2030 и 2050 годах будет выше прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА), при этом Индия будет одной из стран,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T00:27

2023-05-30T00:27

2023-05-30T00:27

экономика

индия

азия

африка

евросоюз

мэа

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мировое потребление угля в 2030 и 2050 годах будет выше прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА), при этом Индия будет одной из стран, стимулирующих его глобальное потребление, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Так, при реализации базового сценария потребление энергетического угля в мире к 2030 году вырастет на 3% - с 6,8 миллиарда тонн в 2021 году до 7 миллиардов тонн. При этом к 2050 году тренд изменится на противоположный, в результате потребление снизится на 38%, до 4,2 миллиарда тонн. При этом глобальное потребление коксующегося угля, напротив, будет увеличиваться на протяжении всего рассматриваемого периода при любом сценарии за счет активного роста спроса в Азиатском регионе. К 2050 году оно достигнет 1,1 миллиарда тонн (+18%) при базовом сценарии, 1 миллиард тонн (+10%) при сценарии рецессии или 1,2 миллиарда тонн (+29%) при ускоренном сценарии. Суммарный спрос на уголь (энергетический и коксующийся), таким образом, к 2030 году увеличится на 3%, до 7,9 миллиарда тонн, но к 2050 году снизится почти на треть, до 5,3 миллиарда тонн. "Данные оценки превосходят ожидания МЭА почти на 1 миллиард тонн и 0,5 миллиарда тонн соответственно", - отмечается в исследовании. Эксперты ожидают, что рост спроса на уголь будет демонстрировать в основном быстрорастущая экономика Индии, а также других развивающихся стран Азии (преимущественно Азиатско-Тихоокеанского региона) и Африки. "Одной из стран, стимулирующих глобальное потребление угля обоих типов, будет Индия. По нашим оценкам, к 2050 году эта страна увеличит потребление энергетического угля на 30% по сравнению с уровнем 2021 года, а потребление металлургического угля может подскочить более чем в 4 раза. Это связано с ростом экономики и увеличением численности населения страны. В ЕС, наоборот, общий спрос на уголь - как энергетический, так и коксующийся - к 2050 году сократится в 9 раз относительно уровня 2021 года и составит всего 48 миллионов тонн. Это станет отражением бурного развития ВИЭ и изменений в ряде отраслей, таких как автомобилестроение", - отмечает Дмитрий Васюков.

https://ria.ru/20230524/ugol-1873874598.html

https://ria.ru/20230414/ugol-1865196248.html

индия

азия

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экономика, индия, азия, африка, евросоюз, мэа