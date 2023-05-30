Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Саратовской области вынесли приговор за убийство дочери и внуков - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/prigovor-1875072702.html
Жительнице Саратовской области вынесли приговор за убийство дочери и внуков
Жительнице Саратовской области вынесли приговор за убийство дочери и внуков - РИА Новости, 30.05.2023
Жительнице Саратовской области вынесли приговор за убийство дочери и внуков
Суд приговорил жительницу Саратовской области, отравившую трех внуков и дочь-инвалида, к наказанию в виде 19 лет лишения свободы, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:33
2023-05-30T14:33
происшествия
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Саратовской области, отравившую трех внуков и дочь-инвалида, к наказанию в виде 19 лет лишения свободы, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России. О гибели трехлетнего мальчика и пятилетней девочки в селе Александровка Марксовского района Саратовской области сообщалось в декабре 2021 года, их семилетний брат и 23-летняя тетя были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом и в течение суток скончались. Вскоре была задержана мать девушки-инвалида, приходившаяся детям бабушкой. Она рассказала, что отравила детей, подмешав им в молочную лапшу отравляющее вещество, которое взяла из бардачка в машине покойного мужа. Женщину арестовали, против нее возбудили уголовное дело. "Собранные СК России по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летней женщине, виновной в совершении убийства двух или более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874418572.html
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительнице Саратовской области вынесли приговор за убийство дочери и внуков

Жительница Саратовской области получила 19 лет колонии за убийство дочери и внуков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Саратовской области, отравившую трех внуков и дочь-инвалида, к наказанию в виде 19 лет лишения свободы, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.
О гибели трехлетнего мальчика и пятилетней девочки в селе Александровка Марксовского района Саратовской области сообщалось в декабре 2021 года, их семилетний брат и 23-летняя тетя были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом и в течение суток скончались. Вскоре была задержана мать девушки-инвалида, приходившаяся детям бабушкой. Она рассказала, что отравила детей, подмешав им в молочную лапшу отравляющее вещество, которое взяла из бардачка в машине покойного мужа. Женщину арестовали, против нее возбудили уголовное дело.
"Собранные СК России по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летней женщине, виновной в совершении убийства двух или более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Житель Дагестана получил 17 лет колонии за убийство предпринимателя
26 мая, 17:15
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала