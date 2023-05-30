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Жительнице Саратовской области вынесли приговор за убийство дочери и внуков
Жительнице Саратовской области вынесли приговор за убийство дочери и внуков - РИА Новости, 30.05.2023
Жительнице Саратовской области вынесли приговор за убийство дочери и внуков
Суд приговорил жительницу Саратовской области, отравившую трех внуков и дочь-инвалида, к наказанию в виде 19 лет лишения свободы, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:33
2023-05-30T14:33
2023-05-30T14:33
происшествия
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Саратовской области, отравившую трех внуков и дочь-инвалида, к наказанию в виде 19 лет лишения свободы, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России. О гибели трехлетнего мальчика и пятилетней девочки в селе Александровка Марксовского района Саратовской области сообщалось в декабре 2021 года, их семилетний брат и 23-летняя тетя были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом и в течение суток скончались. Вскоре была задержана мать девушки-инвалида, приходившаяся детям бабушкой. Она рассказала, что отравила детей, подмешав им в молочную лапшу отравляющее вещество, которое взяла из бардачка в машине покойного мужа. Женщину арестовали, против нее возбудили уголовное дело. "Собранные СК России по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летней женщине, виновной в совершении убийства двух или более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874418572.html
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происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительнице Саратовской области вынесли приговор за убийство дочери и внуков
Жительница Саратовской области получила 19 лет колонии за убийство дочери и внуков