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В Одинцово завели уголовное дело после пожара на складе, где погибли люди - РИА Новости, 30.05.2023
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15:02 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/pozhar-1875084752.html
В Одинцово завели уголовное дело после пожара на складе, где погибли люди
В Одинцово завели уголовное дело после пожара на складе, где погибли люди - РИА Новости, 30.05.2023
В Одинцово завели уголовное дело после пожара на складе, где погибли люди
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Одинцово, где в результате пожара в пункте приема металла погибли три человека, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:02
2023-05-30T15:02
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Одинцово, где в результате пожара в пункте приема металла погибли три человека, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что склад с бумагой и картоном загорелся в Одинцово Московской области, три человека погибли. "В ходе тушения пожара, произошедшего в пункте приема металла в Одинцовском городском округе, обнаружены тела троих человек. По данному факту... возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.
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одинцово
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Одинцово завели уголовное дело после пожара на складе, где погибли люди

СК завел уголовное дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Одинцово

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Одинцово, где в результате пожара в пункте приема металла погибли три человека, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что склад с бумагой и картоном загорелся в Одинцово Московской области, три человека погибли.
«
"В ходе тушения пожара, произошедшего в пункте приема металла в Одинцовском городском округе, обнаружены тела троих человек. По данному факту... возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.
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ПроисшествияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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