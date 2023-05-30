https://ria.ru/20230530/pozhar-1875084752.html

В Одинцово завели уголовное дело после пожара на складе, где погибли люди

В Одинцово завели уголовное дело после пожара на складе, где погибли люди - РИА Новости, 30.05.2023

В Одинцово завели уголовное дело после пожара на складе, где погибли люди

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Одинцово, где в результате пожара в пункте приема металла погибли три человека, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:02

2023-05-30T15:02

2023-05-30T15:02

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Одинцово, где в результате пожара в пункте приема металла погибли три человека, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что склад с бумагой и картоном загорелся в Одинцово Московской области, три человека погибли. "В ходе тушения пожара, произошедшего в пункте приема металла в Одинцовском городском округе, обнаружены тела троих человек. По данному факту... возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)