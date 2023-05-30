https://ria.ru/20230530/pozhar-1875084752.html
В Одинцово завели уголовное дело после пожара на складе, где погибли люди
В Одинцово завели уголовное дело после пожара на складе, где погибли люди - РИА Новости, 30.05.2023
В Одинцово завели уголовное дело после пожара на складе, где погибли люди
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Одинцово, где в результате пожара в пункте приема металла погибли три человека, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:02
2023-05-30T15:02
2023-05-30T15:02
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Одинцово, где в результате пожара в пункте приема металла погибли три человека, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что склад с бумагой и картоном загорелся в Одинцово Московской области, три человека погибли. "В ходе тушения пожара, произошедшего в пункте приема металла в Одинцовском городском округе, обнаружены тела троих человек. По данному факту... возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
одинцово
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Одинцово завели уголовное дело после пожара на складе, где погибли люди
СК завел уголовное дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Одинцово