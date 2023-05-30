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В подмосковном Одинцово загорелся склад с бумагой и картоном - РИА Новости, 30.05.2023
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04:13 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/pozhar-1874954007.html
В подмосковном Одинцово загорелся склад с бумагой и картоном
В подмосковном Одинцово загорелся склад с бумагой и картоном - РИА Новости, 30.05.2023
В подмосковном Одинцово загорелся склад с бумагой и картоном
Склад с бумагой и картоном загорелся в Одинцово Московской области, три человека погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T04:13
2023-05-30T04:13
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Склад с бумагой и картоном загорелся в Одинцово Московской области, три человека погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Склад с бумагой и картоном загорелся в Подмосковном Одинцово на улице Западная, погибли три рабочих, загорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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одинцово
московская область (подмосковье)
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье)
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Одинцово загорелся склад с бумагой и картоном

МЧС: В подмосковном Одинцово загорелся склад с бумагой и картоном, три человека погибли

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Склад с бумагой и картоном загорелся в Одинцово Московской области, три человека погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Склад с бумагой и картоном загорелся в Подмосковном Одинцово на улице Западная, погибли три рабочих, загорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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