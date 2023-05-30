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В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 30.05.2023
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13:42 30.05.2023 (обновлено: 13:47 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/pozhar-1875059635.html
В Подмосковье загорелся склад
В Подмосковье загорелся склад - РИА Новости, 30.05.2023
В Подмосковье загорелся склад
Двухэтажное здание склада с пластиком загорелось на площади порядка одной тысячи квадратных метров в Волоколамском городском округе Московской области,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:42
2023-05-30T13:47
происшествия
московская область (подмосковье)
волоколамский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Двухэтажное здание склада с пластиком загорелось на площади порядка одной тысячи квадратных метров в Волоколамском городском округе Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В селе Осташово на Рузском шоссе происходит горение пластика на первом этаже двухэтажного складского помещения на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20230530/pozhar-1874954007.html
московская область (подмосковье)
волоколамский район
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), волоколамский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Волоколамский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Подмосковье загорелся склад

В селе Осташово на Рузском шоссе в Подмосковье загорелся двухэтажный склад с пластиком

© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работник пожарной охраны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Двухэтажное здание склада с пластиком загорелось на площади порядка одной тысячи квадратных метров в Волоколамском городском округе Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В селе Осташово на Рузском шоссе происходит горение пластика на первом этаже двухэтажного складского помещения на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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В подмосковном Одинцово загорелся склад с бумагой и картоном
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Волоколамский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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