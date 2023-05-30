https://ria.ru/20230530/potok-1875085940.html

Херш прокомментировал версию об участии России в подрыве "Северных потоков"

Херш прокомментировал версию об участии России в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 30.05.2023

Херш прокомментировал версию об участии России в подрыве "Северных потоков"

Американский журналист Сеймур Херш в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что считает "полной чушью" версию об участии российской стороны в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:04

2023-05-30T15:04

2023-05-30T15:05

россия

сша

сеймур херш

джейк салливан

энтони блинкен

северный поток — 2

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Американский журналист Сеймур Херш в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что считает "полной чушью" версию об участии российской стороны в подрыве "Северных потоков". "Допустим, русские хотят уничтожить трубопровод. Для этого они выбирают Борнхольм, несколько дней изучают местность и возвращаются позже, чтобы заложить бомбу. Зачем им это делать? Единственное объяснение - они хотели сказать всему миру: "Это были мы!". Полная чушь", – сказал он в интервью.По мнению Херша, версия о причастности к подрывам команды яхты "Андромеда", которая, по данным СМИ также нежизнеспособна. "Почему я должен объяснять вам эти элементарные вещи? Если вы действительно думаете, что 16-метровая яхта может бросить якорь на глубину 80 метров, высадить с кормы двух водолазов и подрывников в тяжелых костюмах, с газовыми баллонами и большим количеством взрывчатки C4, то я ничем не могу вам помочь", - прокомментировал он. По словам Херша, никого не интересует, что к взрывам причастны США, никто не задает вопросов американскому правительству, в частности, советнику по нацбезопасности Джейку Салливану, госсекретарю Энтони Блинкену или спецслужбам. "Но американцы не могут этого сделать, потому что они знают ответ. Это так – вы не хотите знать. Ничего страшного", – сказал он. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230526/yakhta-1874377233.html

https://ria.ru/20230427/bayden-1868023463.html

https://ria.ru/20230522/gazoprovody-1873470238.html

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россия, сша, сеймур херш, джейк салливан, энтони блинкен, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"