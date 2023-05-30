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Число пострадавших при ЧП в Ростове-на-Дону выросло до 18 человек
Число пострадавших при ЧП в Ростове-на-Дону выросло до 18 человек - РИА Новости, 30.05.2023
Число пострадавших при ЧП в Ростове-на-Дону выросло до 18 человек
Число пострадавших при обрушении трибуны на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону выросло до 18 человек, среди них восемь... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:56
2023-05-30T18:56
2023-05-30T19:07
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
самвел аракелян
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении трибуны на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону выросло до 18 человек, среди них восемь взрослых и десять детей, сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян."Пострадали восемь взрослых, одна женщина, к сожалению, погибла. Остальные все госпитализированы: одна в тяжелом состоянии, остальные все в состоянии средней тяжести. И 10 детей пострадали, они в больнице: один в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести", - сказал Аракелян после осмотра места происшествия.Во вторник вечером на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время соревнования школьников по футболу. По предварительным данным, ЧП произошло из-за порыва шквалистого ветра.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, самвел аракелян
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Самвел Аракелян
Число пострадавших при ЧП в Ростове-на-Дону выросло до 18 человек
Власти: число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 18 человек
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении трибуны на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону выросло до 18 человек, среди них восемь взрослых и десять детей, сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
"Пострадали восемь взрослых, одна женщина, к сожалению, погибла. Остальные все госпитализированы: одна в тяжелом состоянии, остальные все в состоянии средней тяжести. И 10 детей пострадали, они в больнице: один в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести", - сказал Аракелян после осмотра места происшествия.
Во вторник вечером на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время соревнования школьников по футболу. По предварительным данным, ЧП произошло из-за порыва шквалистого ветра.
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