https://ria.ru/20230530/postradavshie-1875150977.html

При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погиб человек, 18 пострадали

При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погиб человек, 18 пострадали - РИА Новости, 30.05.2023

При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погиб человек, 18 пострадали

В Ростове-на-Дону один человек погиб, еще 15 пострадали при обрушении трибуны на территории Гребного канала, сообщил губернатор Василий Голубев в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:58

2023-05-30T17:58

2023-05-30T19:10

происшествия

ростов-на-дону

василий голубев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875150278_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_e4f0f6769f6c1a60802bfbb083be883e.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. В Ростове-на-Дону один человек погиб, еще 15 пострадали при обрушении трибуны на территории Гребного канала, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и десяти детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в крайне тяжелом состоянии", — написал он.Сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь, добавил глава региона.Как позднее сообщил глава Минспорта по Ростовской области Самвел Аракелян, число раненых выросло до 18, среди них 10 детей."Пострадали восемь взрослых. Все госпитализированы: одна в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. И десять детей пострадали, они в больнице: один в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести", — сказал он.Инцидент произошел во вторник вечером во время соревнований школьников по футболу на территории спортивной школы олимпийского резерва №5. К падению трибуны привел шквалистый ветер. Ростовская прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20230529/most-1874943838.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, василий голубев