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При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погиб человек, 18 пострадали - РИА Новости, 30.05.2023
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17:58 30.05.2023 (обновлено: 19:10 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/postradavshie-1875150977.html
При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погиб человек, 18 пострадали
При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погиб человек, 18 пострадали - РИА Новости, 30.05.2023
При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погиб человек, 18 пострадали
В Ростове-на-Дону один человек погиб, еще 15 пострадали при обрушении трибуны на территории Гребного канала, сообщил губернатор Василий Голубев в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:58
2023-05-30T19:10
происшествия
ростов-на-дону
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. В Ростове-на-Дону один человек погиб, еще 15 пострадали при обрушении трибуны на территории Гребного канала, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и десяти детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в крайне тяжелом состоянии", — написал он.Сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь, добавил глава региона.Как позднее сообщил глава Минспорта по Ростовской области Самвел Аракелян, число раненых выросло до 18, среди них 10 детей."Пострадали восемь взрослых. Все госпитализированы: одна в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. И десять детей пострадали, они в больнице: один в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести", — сказал он.Инцидент произошел во вторник вечером во время соревнований школьников по футболу на территории спортивной школы олимпийского резерва №5. К падению трибуны привел шквалистый ветер. Ростовская прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20230529/most-1874943838.html
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происшествия, ростов-на-дону, василий голубев
Происшествия, Ростов-на-Дону, Василий Голубев
При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону погиб человек, 18 пострадали

В Ростове-на-Дону один человек погиб и 18 пострадали при обрушении трибуны

© Фото : МЧС РоссииМесто обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : МЧС России
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. В Ростове-на-Дону один человек погиб, еще 15 пострадали при обрушении трибуны на территории Гребного канала, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
"На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и десяти детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в крайне тяжелом состоянии", — написал он.
© Фото : МЧС РоссииМесто обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : МЧС России
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону
Сейчас пострадавшим оказывают необходимую помощь, добавил глава региона.
Как позднее сообщил глава Минспорта по Ростовской области Самвел Аракелян, число раненых выросло до 18, среди них 10 детей.
"Пострадали восемь взрослых. Все госпитализированы: одна в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. И десять детей пострадали, они в больнице: один в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести", — сказал он.
Инцидент произошел во вторник вечером во время соревнований школьников по футболу на территории спортивной школы олимпийского резерва №5. К падению трибуны привел шквалистый ветер. Ростовская прокуратура начала проверку.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуВасилий Голубев
 
 
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