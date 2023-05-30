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Крупный британский профсоюз выступил против вооружения Киева - РИА Новости, 30.05.2023
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13:59 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/postavki-1875063428.html
Крупный британский профсоюз выступил против вооружения Киева
Крупный британский профсоюз выступил против вооружения Киева - РИА Новости, 30.05.2023
Крупный британский профсоюз выступил против вооружения Киева
Крупный британский профсоюз университетов и колледжей (UCU), представляющий интересы сотрудников образования, выступил против поставок вооружения Украине и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:59
2023-05-30T13:59
в мире
великобритания
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Крупный британский профсоюз университетов и колледжей (UCU), представляющий интересы сотрудников образования, выступил против поставок вооружения Украине и расширения НАТО, сообщил во вторник телеканал GB News. "Крупный профсоюз потребовал, чтобы Великобритания перестала вооружать Украину", - говорится в сообщении телеканала. По информации GB News, в минувшие выходные состоялась ежегодная конференция профсоюза, на которой его члены голосованием выразили мнение по нескольким вопросам. В частности, они поддержали вывод российских войск с территории Украины, однако вместе с этим выступили против поставок оружия Киеву, расширения НАТО и эскалации конфликта в регионе, передает телеканал. Многие члены UCU выразили разочарование по поводу таких результатов голосования, однако другие представители профсоюза заявили, что "главный враг находится дома", сообщает GB News. "Мы боремся против своих собственных поджигателей войны. Мы должны справиться с нашим собственным империалистическим правительством", - приводит телеканал слова представителя UCU из Шеффилдского университета Джесс Кент. Члены профсоюза также выступили за проведение нового голосования по вопросу дальнейших забастовок. Ранее десятки тысяч сотрудников из 150 университетов в Великобритании неоднократно выходили на забастовки, требуя повышения заработной платы. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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в мире, великобритания, украина, киев, нато
В мире, Великобритания, Украина, Киев, НАТО
Крупный британский профсоюз выступил против вооружения Киева

Крупный британский профсоюз выступил против поставок оружия Киеву и расширения НАТО

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Крупный британский профсоюз университетов и колледжей (UCU), представляющий интересы сотрудников образования, выступил против поставок вооружения Украине и расширения НАТО, сообщил во вторник телеканал GB News.
"Крупный профсоюз потребовал, чтобы Великобритания перестала вооружать Украину", - говорится в сообщении телеканала.
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По информации GB News, в минувшие выходные состоялась ежегодная конференция профсоюза, на которой его члены голосованием выразили мнение по нескольким вопросам. В частности, они поддержали вывод российских войск с территории Украины, однако вместе с этим выступили против поставок оружия Киеву, расширения НАТО и эскалации конфликта в регионе, передает телеканал.
Многие члены UCU выразили разочарование по поводу таких результатов голосования, однако другие представители профсоюза заявили, что "главный враг находится дома", сообщает GB News.
"Мы боремся против своих собственных поджигателей войны. Мы должны справиться с нашим собственным империалистическим правительством", - приводит телеканал слова представителя UCU из Шеффилдского университета Джесс Кент.
Члены профсоюза также выступили за проведение нового голосования по вопросу дальнейших забастовок. Ранее десятки тысяч сотрудников из 150 университетов в Великобритании неоднократно выходили на забастовки, требуя повышения заработной платы.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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