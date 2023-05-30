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Белый дом: бюджетная сделка не помешает выделению помощи Украине - РИА Новости, 30.05.2023
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22:41 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/pomosch-1875201584.html
Белый дом: бюджетная сделка не помешает выделению помощи Украине
Белый дом: бюджетная сделка не помешает выделению помощи Украине - РИА Новости, 30.05.2023
Белый дом: бюджетная сделка не помешает выделению помощи Украине
Бюджетные договоренности администрации США с конгрессом не помешают мобилизации дополнительных средств в помощь Украине, заявила глава... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T22:41
2023-05-30T22:41
сша
украина
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Бюджетные договоренности администрации США с конгрессом не помешают мобилизации дополнительных средств в помощь Украине, заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Стороны договорились об двухгодичной отмене "потолка" государственного долга в обмен на ограничение роста расходов федерального бюджета во избежание суверенного дефолта США, который мог случиться в начале июня. На вопрос журналистов, ожидает ли она, что межпартийная сделка скажется на возможностях администрации получить дополнительное финансирование для Украины, Янг ответила: "Нет, не ожидаю". Сделка оформлена в виде законопроекта, который на этой неделе поступает на утверждение конгресса.
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сша, украина, в мире, экономика
США, Украина, В мире, Экономика
Белый дом: бюджетная сделка не помешает выделению помощи Украине

Белый дом: бюджетная сделка в США не помешает выделению новой помощи Украине

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Бюджетные договоренности администрации США с конгрессом не помешают мобилизации дополнительных средств в помощь Украине, заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.
Стороны договорились об двухгодичной отмене "потолка" государственного долга в обмен на ограничение роста расходов федерального бюджета во избежание суверенного дефолта США, который мог случиться в начале июня.
На вопрос журналистов, ожидает ли она, что межпартийная сделка скажется на возможностях администрации получить дополнительное финансирование для Украины, Янг ответила: "Нет, не ожидаю".
Сделка оформлена в виде законопроекта, который на этой неделе поступает на утверждение конгресса.
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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