https://ria.ru/20230530/polsha-1875123152.html

ЕК отреагировала на создание в Польше комиссии по изучению "влияния России"

ЕК отреагировала на создание в Польше комиссии по изучению "влияния России" - РИА Новости, 30.05.2023

ЕК отреагировала на создание в Польше комиссии по изучению "влияния России"

Еврокомиссия обеспокоена в связи с решением о создании в Польше специальной комиссии по изучению "влияния России" и заявляет о готовности "принять меры" против... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:42

2023-05-30T16:42

2023-05-30T17:06

польша

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Еврокомиссия обеспокоена в связи с решением о создании в Польше специальной комиссии по изучению "влияния России" и заявляет о готовности "принять меры" против Варшавы, говорится в заявлении, распространенном ЕК."Еврокомиссия очень обеспокоена принятием в Польше нового закона… Вызывает опасения, что этот закон может использоваться для того, чтобы повлиять на возможность отдельных лиц баллотироваться на госдолжности без справедливого судебного разбирательства", - указывается в документе. В ЕК добавили, что "комиссия в настоящее время анализирует новый закон и при необходимости примет меры".Ранее во вторник еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что намерен поднять на заседании Совета по общим вопросам ЕС вопрос о новой комиссии в Польше. По его словам, Евросоюз изучает решение Польши о создании комиссии, которая получила возможность лишать граждан права быть избранными на государственные должности во внесудебном порядке.Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами.Против закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Оппозиция уверена, что закон направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью. Основные претензии оппозиции к закону сводятся к тому, что теперь политиков, которые якобы оказались "под влиянием РФ", можно будет лишать права участвовать в борьбе за власть и государственных должностей с помощью комиссии, которая формально не имеет таких полномочий. Сопредседатель партии "Вместе" Адриан Зандберг заявил журналистам, что "этот закон является насмешкой над основными ценностями польской конституции", так как создает ситуацию, "когда одни политики принимают решения об устранении других политиков из публичного пространства".Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20230529/komissiya-1874925223.html

https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, еврокомиссия, в мире, россия, евросоюз