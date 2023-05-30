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Евросоюз может принять меры против Польши из-за закона о "влиянии России" - РИА Новости, 30.05.2023
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13:01 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/polsha-1875043965.html
Евросоюз может принять меры против Польши из-за закона о "влиянии России"
Евросоюз может принять меры против Польши из-за закона о "влиянии России" - РИА Новости, 30.05.2023
Евросоюз может принять меры против Польши из-за закона о "влиянии России"
Евросоюз изучает решение Польши о создании комиссии по изучению "влияния России", которая получила возможность лишать граждан права быть избранными на... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:01
2023-05-30T13:01
в мире
польша
дидье рейндерс
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Евросоюз изучает решение Польши о создании комиссии по изучению "влияния России", которая получила возможность лишать граждан права быть избранными на государственные должности во внесудебном порядке, может принять меры против Варшавы, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "Мы обеспокоены ситуацией в Польше в связи с созданием специальной комиссии, которая может лишить граждан права быть избранными на государственные должности. Это будет возможно сделать простым административным решением без обращения в суд, что вызывает особую озабоченность. Еврокомиссия проанализирует это и примет меры, при необходимости", - сказал Рейндерс журналистам в Брюсселе перед началом министерского совета ЕС по общим вопросам. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами. Против закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Также оппозиция уверена, что закон направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью. Основные претензии оппозиции к данному закону сводятся к тому, что теперь политиков, которые якобы оказались "под влиянием РФ", можно будет лишать права участвовать в борьбе за власть, государственных должностей с помощью комиссии, которая формально не имеет таких полномочий. Сопредседатель партии "Вместе" Адриан Зандберг заявил журналистам, что "этот закон является насмешкой над основными ценностями польской конституции", так как создает ситуацию, "когда одни политики принимают решения об устранении других политиков из публичного пространства".
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в мире, польша, дидье рейндерс, евросоюз, европа, россия
В мире, Польша, Дидье Рейндерс, Евросоюз, Европа, Россия
Евросоюз может принять меры против Польши из-за закона о "влиянии России"

Евросоюз может принять меры против Польши из-за комиссии по изучению "влияния России"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Евросоюз изучает решение Польши о создании комиссии по изучению "влияния России", которая получила возможность лишать граждан права быть избранными на государственные должности во внесудебном порядке, может принять меры против Варшавы, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
«
"Мы обеспокоены ситуацией в Польше в связи с созданием специальной комиссии, которая может лишить граждан права быть избранными на государственные должности. Это будет возможно сделать простым административным решением без обращения в суд, что вызывает особую озабоченность. Еврокомиссия проанализирует это и примет меры, при необходимости", - сказал Рейндерс журналистам в Брюсселе перед началом министерского совета ЕС по общим вопросам.
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами.
Против закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Также оппозиция уверена, что закон направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью. Основные претензии оппозиции к данному закону сводятся к тому, что теперь политиков, которые якобы оказались "под влиянием РФ", можно будет лишать права участвовать в борьбе за власть, государственных должностей с помощью комиссии, которая формально не имеет таких полномочий. Сопредседатель партии "Вместе" Адриан Зандберг заявил журналистам, что "этот закон является насмешкой над основными ценностями польской конституции", так как создает ситуацию, "когда одни политики принимают решения об устранении других политиков из публичного пространства".
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
США прокомментировали создание Польшей комиссии по изучению влияния России
29 мая, 20:27
 
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