https://ria.ru/20230530/polsha-1875043965.html

Евросоюз может принять меры против Польши из-за закона о "влиянии России"

Евросоюз может принять меры против Польши из-за закона о "влиянии России" - РИА Новости, 30.05.2023

Евросоюз может принять меры против Польши из-за закона о "влиянии России"

Евросоюз изучает решение Польши о создании комиссии по изучению "влияния России", которая получила возможность лишать граждан права быть избранными на... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T13:01

2023-05-30T13:01

2023-05-30T13:01

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Евросоюз изучает решение Польши о создании комиссии по изучению "влияния России", которая получила возможность лишать граждан права быть избранными на государственные должности во внесудебном порядке, может принять меры против Варшавы, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "Мы обеспокоены ситуацией в Польше в связи с созданием специальной комиссии, которая может лишить граждан права быть избранными на государственные должности. Это будет возможно сделать простым административным решением без обращения в суд, что вызывает особую озабоченность. Еврокомиссия проанализирует это и примет меры, при необходимости", - сказал Рейндерс журналистам в Брюсселе перед началом министерского совета ЕС по общим вопросам. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами. Против закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Также оппозиция уверена, что закон направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью. Основные претензии оппозиции к данному закону сводятся к тому, что теперь политиков, которые якобы оказались "под влиянием РФ", можно будет лишать права участвовать в борьбе за власть, государственных должностей с помощью комиссии, которая формально не имеет таких полномочий. Сопредседатель партии "Вместе" Адриан Зандберг заявил журналистам, что "этот закон является насмешкой над основными ценностями польской конституции", так как создает ситуацию, "когда одни политики принимают решения об устранении других политиков из публичного пространства".

https://ria.ru/20230529/komissiya-1874925223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, дидье рейндерс, евросоюз, европа, россия