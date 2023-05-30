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В Госдуму внесли проект о запрете на медицинские операции по смене пола - РИА Новости, 30.05.2023
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19:24 30.05.2023 (обновлено: 21:19 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/pol-1875174916.html
В Госдуму внесли проект о запрете на медицинские операции по смене пола
В Госдуму внесли проект о запрете на медицинские операции по смене пола - РИА Новости, 30.05.2023
В Госдуму внесли проект о запрете на медицинские операции по смене пола
В Госдуму внесли законопроект о запрете на медицинские операции по смене пола, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:24
2023-05-30T21:19
петр толстой
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общество
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете на медицинские операции по смене пола, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой в Telegram-канале.&quot;Вместе с коллегами — депутатами от всех фракций Государственной думы внесли проект закона, устанавливающего полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающего государственную регистрацию смены пола без операций&quot;, — написал парламентарий.По его словам, операций по смене пола становится все больше, поскольку западная индустрия трансгендеров пытается просочиться и в Россию.Инициатива, авторами которой стали почти 400 депутатов, предлагает сделать исключение для врожденных аномалий у детей. Толстой уточнил, что в таком случае медицинское вмешательство можно допускать только по решению врачебной комиссии федерального госучреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично.Парламентарий отметил вклад в разработку законопроекта вице-спикеров Ирины Яровой, Владислава Даванкова и председателя Госдумы Вячеслава Володина.Толстой назвал целью инициативы сохранение России для потомков — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями.
https://ria.ru/20230530/operatsii-1874986555.html
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петр толстой, госдума рф, россия, общество
Петр Толстой, Госдума РФ, Россия, Общество
В Госдуму внесли проект о запрете на медицинские операции по смене пола

Вице-спикер Толстой: в Госдуму внесли проект о запрете медицинских операций по смене пола

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о запрете на медицинские операции по смене пола, сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой в Telegram-канале.
«

"Вместе с коллегами — депутатами от всех фракций Государственной думы внесли проект закона, устанавливающего полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающего государственную регистрацию смены пола без операций", — написал парламентарий.

По его словам, операций по смене пола становится все больше, поскольку западная индустрия трансгендеров пытается просочиться и в Россию.
Инициатива, авторами которой стали почти 400 депутатов, предлагает сделать исключение для врожденных аномалий у детей. Толстой уточнил, что в таком случае медицинское вмешательство можно допускать только по решению врачебной комиссии федерального госучреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично.
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Парламентарий отметил вклад в разработку законопроекта вице-спикеров Ирины Яровой, Владислава Даванкова и председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Толстой назвал целью инициативы сохранение России для потомков — с ее культурными и семейными ценностями, традиционными устоями.
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