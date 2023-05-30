https://ria.ru/20230530/pmef-2023-1875191397.html

Делегация Алжира примет участие в ПМЭФ-2023

Делегация Алжира примет участие в ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 30.05.2023

Делегация Алжира примет участие в ПМЭФ-2023

Делегация Алжира примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и Экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, который состоится... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T21:02

2023-05-30T21:02

2023-05-30T21:02

россия

алжир (республика)

антон кобяков

фонд "росконгресс"

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Делегация Алжира примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и Экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, который состоится 26-29 июля в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд Росконгресс.В Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с послом Алжирской Народной Демократической Республики в Российской Федерации Смаилом Бенамарой.В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения российско-алжирского взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализацию совместных инфраструктурных проектов, укрепление сотрудничества в области образования и культуры, а также участие Алжира в крупных международных проектах: Петербургском международном экономическом форуме и Экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, который состоится 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Кроме того, Россия и Алжир тесно взаимодействуют в рамках ОПЕК+ и Форума стран – экспортеров газа."В прошлом году мы отмечали 60-летие установления дипломатических отношений и можем смело говорить, что узы дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами прошли испытание временем, Алжирская Народная Демократическая Республика – наш надежный и проверенный партнер. Уверен, что предстоящее участие делегации Алжира в ПМЭФ позволит еще больше укрепить российско-алжирское сотрудничество во всех отраслях", - отметил Кобяков.Одна из основных задач – увеличение и диверсификация торгового оборота между странами. На протяжении многих лет Алжир входит в число ведущих торговых партнеров России в Африке. По итогам 2022 года Алжир занимает 3-е место по объему товарооборота с Россией среди стран Африки, но потенциал нашего торгово-экономического взаимодействия далеко не исчерпан."Для нас важно, что российская сторона также придает большое значение участию нашей делегации в Форуме и готовы работать над дальнейшим развитием отношений России и Алжира. Мы со своей стороны приложим все усилия для акселерации взаимовыгодных проектов", – сообщил Смаил Бенамара, слова которого приводятся в сообщении фонда.Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года на площадке КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента Российской Федерации.

https://ria.ru/20230523/pmef-1873536073.html

https://ria.ru/20230526/dodik-1874250994.html

россия

алжир (республика)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, алжир (республика), антон кобяков, фонд "росконгресс", петербургский международный экономический форум (фонд)