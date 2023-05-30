https://ria.ru/20230530/pkhuket-1875145611.html

Российский турист погиб в Таиланде при падении с балкона отеля

Российский турист погиб в Таиланде при падении с балкона отеля - РИА Новости, 30.05.2023

Российский турист погиб в Таиланде при падении с балкона отеля

Полиция тайского города Пхукет заявила, что обнаружила тело российского туриста, погибшего в результате падения с балкона четвертого этажа, пишет тайская газета РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:39

2023-05-30T17:39

2023-05-30T17:39

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Полиция тайского города Пхукет заявила, что обнаружила тело российского туриста, погибшего в результате падения с балкона четвертого этажа, пишет тайская газета Phuket News. "Российский турист был найден мертвым рядом со зданием пляжного курорта, по-видимому, после того, как он выпрыгнул из своего гостиничного номера на четвертом этаже. Судя по всему, перед этим мужчина много выпил", - заявили в полиции. Жена погибшего сообщила полиции, что они с мужем прибыли на Пхукет в отпуск 22 мая, однако во время отдыха ее спутник ушел в запой - он запирался в номере и не пускал внутрь даже горничную отеля. Такое поведение расстроило россиянку, утром 29 мая она одна ушла на пляж, а когда вернулась, бригада скорой помощи уже увозила тело ее мужа. Ей сказали, что он, по всей видимости, выпрыгнул из окна. "Полиция пока официально не зафиксировала смерть мужчины как самоубийство. Его тело было доставлено в больницу Vachira Phuket для патологоанатомического исследования", - сообщили в полиции. Правоохранители также отметили, что представители посольства России были проинформированы о смерти соотечественника.

https://ria.ru/20230410/turist-1864150602.html

https://ria.ru/20230517/pkhuket-1872441778.html

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новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, россия, в мире