Рейтинг@Mail.ru
Китай выступил за возобновление переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:19 30.05.2023 (обновлено: 23:40 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/peregovory-1875205176.html
Китай выступил за возобновление переговоров между Россией и Украиной
Китай выступил за возобновление переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.05.2023
Китай выступил за возобновление переговоров между Россией и Украиной
Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Киевом, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T23:19
2023-05-30T23:40
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
киев
оон
украина
гэн шуан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867686533_571:0:2630:1158_1920x0_80_0_0_e21d7c67f315c7463d8701a2bda2ff82.jpg
ООН, 30 мая – РИА Новости. Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Киевом, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан."Мы ждем с нетерпением и поддерживаем возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной как можно скорее. Это требует общих усилий международного сообщества, а также создания сторонами условий для этого (возобновления переговоров – ред.)", - сказал Гэн Шуан.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
китай
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867686533_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_d82adbfde3a3051b68e6849bd0b75bdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, киев, оон, украина, гэн шуан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Киев, ООН, Украина, Гэн Шуан
Китай выступил за возобновление переговоров между Россией и Украиной

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан выступил за переговоры между Россией и Украиной

© AP Photo / Mark SchiefelbeinКитайский флаг
Китайский флаг - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 мая – РИА Новости. Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Киевом, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.
"Мы ждем с нетерпением и поддерживаем возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной как можно скорее. Это требует общих усилий международного сообщества, а также создания сторонами условий для этого (возобновления переговоров – ред.)", - сказал Гэн Шуан.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Китай сделал ставку в украинской игре
25 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияКиевООНУкраинаГэн Шуан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала