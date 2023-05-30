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Китай выступил за возобновление переговоров между Россией и Украиной
Китай выступил за возобновление переговоров между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.05.2023
Китай выступил за возобновление переговоров между Россией и Украиной
Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Киевом, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T23:19
2023-05-30T23:19
2023-05-30T23:40
специальная военная операция на украине
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ООН, 30 мая – РИА Новости. Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Киевом, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан."Мы ждем с нетерпением и поддерживаем возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной как можно скорее. Это требует общих усилий международного сообщества, а также создания сторонами условий для этого (возобновления переговоров – ред.)", - сказал Гэн Шуан.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Киев, ООН, Украина, Гэн Шуан
Китай выступил за возобновление переговоров между Россией и Украиной
Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан выступил за переговоры между Россией и Украиной