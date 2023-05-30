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Киев допустил присутствие представителя России на возможных переговорах - РИА Новости, 30.05.2023
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16:05 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/peregovory-1875112712.html
Киев допустил присутствие представителя России на возможных переговорах
Киев допустил присутствие представителя России на возможных переговорах - РИА Новости, 30.05.2023
Киев допустил присутствие представителя России на возможных переговорах
Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что при реализации плана Киева власти Украины допускают возможность переговоров с участием... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:05
2023-05-30T16:05
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
владимир путин
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что при реализации плана Киева власти Украины допускают возможность переговоров с участием представителя от России. "После осуществления с 1 по 9 пункт (плана Зеленского - ред.) у нас есть пункт 10 о переговорах... За этим столом переговоров мой президент будет не один, он будет сидеть вместе со всеми странами, которые захотят взять ответственность за осуществление формулы мира Украины. И все вместе мы, цивилизованные страны, будем сидеть за этим столом с кем-то, кто будет представлять Россию, и обсуждать условия", - заявил Жовква во время выступления на форуме в Братиславе. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230530/rossiya-1874945259.html
https://ria.ru/20230529/ukraina-1874848088.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Киев допустил присутствие представителя России на возможных переговорах

В офисе Зеленского допустили присутствие представителя России на мирных переговорах

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что при реализации плана Киева власти Украины допускают возможность переговоров с участием представителя от России.
"После осуществления с 1 по 9 пункт (плана Зеленского - ред.) у нас есть пункт 10 о переговорах... За этим столом переговоров мой президент будет не один, он будет сидеть вместе со всеми странами, которые захотят взять ответственность за осуществление формулы мира Украины. И все вместе мы, цивилизованные страны, будем сидеть за этим столом с кем-то, кто будет представлять Россию, и обсуждать условия", - заявил Жовква во время выступления на форуме в Братиславе.
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Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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