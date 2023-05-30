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Мишустин назвал количество выданных паспортов в новых регионах
Мишустин назвал количество выданных паспортов в новых регионах - РИА Новости, 30.05.2023
Мишустин назвал количество выданных паспортов в новых регионах
Российские паспорта за девять месяцев получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:45
2023-05-30T15:45
2023-05-30T15:46
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мишустин
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские паспорта за девять месяцев получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С октября прошлого года российский паспорт получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов. Важно, чтобы все их жители ощущали реальные изменения, происходящие в городах, поселках. Видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования, профессиональной деятельности", - сказал он на стратегической сессии "Интеграция новых регионов". В начале февраля МВД сообщало, что ежедневно с заявлениями о выдаче паспорта гражданина РФ обращаются более 8 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
https://ria.ru/20230526/sbu-1874422599.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, запорожская область, херсонская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Запорожская область, Херсонская область
Мишустин назвал количество выданных паспортов в новых регионах
Мишустин: российские паспорта получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов