https://ria.ru/20230530/pasport-1875098712.html

Мишустин назвал количество выданных паспортов в новых регионах

Мишустин назвал количество выданных паспортов в новых регионах - РИА Новости, 30.05.2023

Мишустин назвал количество выданных паспортов в новых регионах

Российские паспорта за девять месяцев получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:45

2023-05-30T15:45

2023-05-30T15:46

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил мишустин

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские паспорта за девять месяцев получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С октября прошлого года российский паспорт получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов. Важно, чтобы все их жители ощущали реальные изменения, происходящие в городах, поселках. Видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования, профессиональной деятельности", - сказал он на стратегической сессии "Интеграция новых регионов". В начале февраля МВД сообщало, что ежедневно с заявлениями о выдаче паспорта гражданина РФ обращаются более 8 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

https://ria.ru/20230526/sbu-1874422599.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, запорожская область, херсонская область