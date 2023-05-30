Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал количество выданных паспортов в новых регионах - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 30.05.2023 (обновлено: 15:46 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/pasport-1875098712.html
Мишустин назвал количество выданных паспортов в новых регионах
Мишустин назвал количество выданных паспортов в новых регионах - РИА Новости, 30.05.2023
Мишустин назвал количество выданных паспортов в новых регионах
Российские паспорта за девять месяцев получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:45
2023-05-30T15:46
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мишустин
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869402529_0:103:3079:1835_1920x0_80_0_0_975e92cf4ea1b92ee93d227ff0eec379.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские паспорта за девять месяцев получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С октября прошлого года российский паспорт получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов. Важно, чтобы все их жители ощущали реальные изменения, происходящие в городах, поселках. Видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования, профессиональной деятельности", - сказал он на стратегической сессии "Интеграция новых регионов". В начале февраля МВД сообщало, что ежедневно с заявлениями о выдаче паспорта гражданина РФ обращаются более 8 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
https://ria.ru/20230526/sbu-1874422599.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869402529_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_d29369852862d0866e26dc01dac26697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, запорожская область, херсонская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Запорожская область, Херсонская область
Мишустин назвал количество выданных паспортов в новых регионах

Мишустин: российские паспорта получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские паспорта за девять месяцев получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"С октября прошлого года российский паспорт получили почти 1,5 миллиона человек из новых регионов. Важно, чтобы все их жители ощущали реальные изменения, происходящие в городах, поселках. Видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования, профессиональной деятельности", - сказал он на стратегической сессии "Интеграция новых регионов".
В начале февраля МВД сообщало, что ежедневно с заявлениями о выдаче паспорта гражданина РФ обращаются более 8 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
В СБУ подтвердили российские паспорта у отца и брата нового замруководителя
26 мая, 17:24
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМихаил МишустинЗапорожская областьХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала