https://ria.ru/20230530/pamyatnik-1875000268.html
В Риге снесли памятник Пушкину
В Риге снесли памятник Пушкину - РИА Новости, 30.05.2023
В Риге снесли памятник Пушкину
В Риге демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, сообщили в городской думе. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:16
2023-05-30T10:16
2023-05-30T13:02
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Риге демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, сообщили в городской думе."Тридцатого мая Рижское агентство памятников перенесло на хранение скульптуру поэта Александра Пушкина в парке Кронвальда, чтобы затем передать ее музею Союза художников Латвии, с которым достигнуто концептуальное соглашение о хранении и будущей экспозиции скульптуры", — говорится в релизе.Местные власти утверждают, что установка скульптуры в парке "не соответствовала нормативным актам".С инициативой снести памятник Пушкину выступил блок Kods Rīgai. В конце апреля правящая коалиция Рижской думы эту идею поддержала. Памятник планировали снести в начале мая, чтобы не допустить собрания у него жителей на День Победы.За последние полгода скульптуру трижды оскверняли. В российском посольстве предположили, что "определенные заинтересованные силы" умышленно создают "ореол нестабильности" вокруг памятника и готовят общественное мнение к его сносу чуть ли не под предлогом спасения от вандалов.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. В стране уничтожено множество советских монументов, а за возложение цветов на местах демонтированных воинских мемориалов грозит уголовная ответственность.
https://ria.ru/20230509/dela-1870679039.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, рига, в мире, новости культуры
Латвия, Рига, В мире, Культура, Новости культуры
В Риге снесли памятник Пушкину
В Риге снесли памятник Пушкину, его передадут Союзу художников Латвии
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
В Риге демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, сообщили в городской думе
.
"Тридцатого мая Рижское агентство памятников перенесло на хранение скульптуру поэта Александра Пушкина в парке Кронвальда, чтобы затем передать ее музею Союза художников Латвии, с которым достигнуто концептуальное соглашение о хранении и будущей экспозиции скульптуры", — говорится в релизе.
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Местные власти утверждают, что установка скульптуры в парке "не соответствовала нормативным актам".
С инициативой снести памятник Пушкину выступил блок Kods Rīgai. В конце апреля правящая коалиция Рижской думы эту идею поддержала. Памятник планировали снести в начале мая, чтобы не допустить собрания у него жителей на День Победы.
За последние полгода скульптуру трижды оскверняли. В российском посольстве предположили, что "определенные заинтересованные силы" умышленно создают "ореол нестабильности" вокруг памятника и готовят общественное мнение к его сносу чуть ли не под предлогом спасения от вандалов.
Латвия наряду с соседними Литвой
и Эстонией
стала одной из первых республик бывшего СССР
, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. В стране уничтожено множество советских монументов, а за возложение цветов на местах демонтированных воинских мемориалов грозит уголовная ответственность.
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