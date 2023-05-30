Рейтинг@Mail.ru
В Риге снесли памятник Пушкину - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:16 30.05.2023 (обновлено: 13:02 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/pamyatnik-1875000268.html
В Риге снесли памятник Пушкину
В Риге снесли памятник Пушкину - РИА Новости, 30.05.2023
В Риге снесли памятник Пушкину
В Риге демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, сообщили в городской думе. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:16
2023-05-30T13:02
латвия
рига
в мире
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867686288_0:96:2656:1590_1920x0_80_0_0_b12b8427eee4650a1e6195419853a965.png
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Риге демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, сообщили в городской думе."Тридцатого мая Рижское агентство памятников перенесло на хранение скульптуру поэта Александра Пушкина в парке Кронвальда, чтобы затем передать ее музею Союза художников Латвии, с которым достигнуто концептуальное соглашение о хранении и будущей экспозиции скульптуры", — говорится в релизе.Местные власти утверждают, что установка скульптуры в парке "не соответствовала нормативным актам".С инициативой снести памятник Пушкину выступил блок Kods Rīgai. В конце апреля правящая коалиция Рижской думы эту идею поддержала. Памятник планировали снести в начале мая, чтобы не допустить собрания у него жителей на День Победы.За последние полгода скульптуру трижды оскверняли. В российском посольстве предположили, что "определенные заинтересованные силы" умышленно создают "ореол нестабильности" вокруг памятника и готовят общественное мнение к его сносу чуть ли не под предлогом спасения от вандалов.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. В стране уничтожено множество советских монументов, а за возложение цветов на местах демонтированных воинских мемориалов грозит уголовная ответственность.
https://ria.ru/20230509/dela-1870679039.html
https://ria.ru/20230508/natsizm-1870467868.html
латвия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867686288_293:0:2656:1772_1920x0_80_0_0_cb0689f4f979b4f04590ef27dd1a3040.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, рига, в мире, новости культуры
Латвия, Рига, В мире, Культура, Новости культуры
В Риге снесли памятник Пушкину

В Риге снесли памятник Пушкину, его передадут Союзу художников Латвии

© Sputnik / Sergey MelkonovПамятник Александру Сергеевичу Пушкину в Риге
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину в Риге - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Sputnik / Sergey Melkonov
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Риге демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, сообщили в городской думе.
"Тридцатого мая Рижское агентство памятников перенесло на хранение скульптуру поэта Александра Пушкина в парке Кронвальда, чтобы затем передать ее музею Союза художников Латвии, с которым достигнуто концептуальное соглашение о хранении и будущей экспозиции скульптуры", — говорится в релизе.
Сотрудники полиции дежурят у Покровского кладбища в Риге - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В Латвии возбудили четыре уголовных дела за празднование 9 Мая
9 мая, 23:35
Местные власти утверждают, что установка скульптуры в парке "не соответствовала нормативным актам".
С инициативой снести памятник Пушкину выступил блок Kods Rīgai. В конце апреля правящая коалиция Рижской думы эту идею поддержала. Памятник планировали снести в начале мая, чтобы не допустить собрания у него жителей на День Победы.
За последние полгода скульптуру трижды оскверняли. В российском посольстве предположили, что "определенные заинтересованные силы" умышленно создают "ореол нестабильности" вокруг памятника и готовят общественное мнение к его сносу чуть ли не под предлогом спасения от вандалов.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. В стране уничтожено множество советских монументов, а за возложение цветов на местах демонтированных воинских мемориалов грозит уголовная ответственность.
Ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны Владимир Иванович Громов во время поздравления с наступающим Днем Победы представителями русской общины и посольства России в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Ветеран рассказал о сторонниках нацизма в Латвии и Эстонии
8 мая, 14:36
 
КультураЛатвияРигаВ миреНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала