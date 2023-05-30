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Астраханская область станет пилотным регионом по борьбе с опустыниванием - РИА Новости, 30.05.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
09:16 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/opustynivanie-1874973050.html
Астраханская область станет пилотным регионом по борьбе с опустыниванием
Астраханская область станет пилотным регионом по борьбе с опустыниванием - РИА Новости, 30.05.2023
Астраханская область станет пилотным регионом по борьбе с опустыниванием
Астраханская область вошла в число пилотных регионов, в которых будет реализована национальная программа по борьбе с опустыниванием, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:16
2023-05-30T09:16
астраханская область
астраханская область
россия
александр беляев
игорь бабушкин
российская академия наук
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Астраханская область вошла в число пилотных регионов, в которых будет реализована национальная программа по борьбе с опустыниванием, сообщает пресс-служба администрации губернатора области. Вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи главы региона Игоря Бабушкина и директора Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук Александра Беляева. "Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием будет создана до конца 2024 года. В нее войдут 14 субъектов РФ, в том числе Астраханская область. Реализовывать ее будут поэтапно", - говорится в сообщении. Над теоретической частью программы работает Федеральный научный центр агроэкологии РАН, учитывая специфику каждого региона. Программа для Астраханской области будет включать комплекс мероприятий, связанных с мелиорацией земель сельхозназначения, а также обводнением зоны западных подстепных ильменей. Беляев сообщил, что Астраханская область выбрана пилотным регионом для реализации программы неслучайно. По его словам, с научной точки зрения область хорошо подготовлена к этой работе. Более того, астраханских ученых планируют привлечь к разработке программ по борьбе с опустыниванием и для других регионов ввиду высокого уровня подготовки специалистов. Проблема с опустыниванием для Астраханской области стоит достаточно остро. Год от года пески наступают, от этого страдают пастбища и сельхозугодья. Пыльные бури, которые характерны для региона, также являются следствием надвигающейся пустыни. На региональном уровне в области проводится работа по борьбе с опустыниванием, однако, как отмечают специалисты, необходимо комплексное решение проблемы, которым призвана стать профильная национальная программа. Ожидаемые итоги ее реализации для региона - восстановление почвы, введение в сельхозоборот земель, повышение кормоемкости пастбищ, стабильное обводнение западных подстепных ильменей, которые из-за наступления пустыни в настоящее время непригодны.
https://ria.ru/20230516/kashtany-1872145060.html
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астраханская область, россия, александр беляев, игорь бабушкин, российская академия наук
Астраханская область, Астраханская область, Россия, Александр Беляев, Игорь Бабушкин, Российская академия наук
Астраханская область станет пилотным регионом по борьбе с опустыниванием

Астраханская область вошла в число пилотных регионов по борьбе с опустыниванием

© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации Губернатора Астраханской областиРабочая встреча главы Астраханской области Игоря Бабушкина и директора Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук Александра Беляева
Рабочая встреча главы Астраханской области Игоря Бабушкина и директора Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук Александра Беляева - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Управление пресс-службы и информации администрации Губернатора Астраханской области
Рабочая встреча главы Астраханской области Игоря Бабушкина и директора Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук Александра Беляева
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Астраханская область вошла в число пилотных регионов, в которых будет реализована национальная программа по борьбе с опустыниванием, сообщает пресс-служба администрации губернатора области.
Вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи главы региона Игоря Бабушкина и директора Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук Александра Беляева.
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"Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием будет создана до конца 2024 года. В нее войдут 14 субъектов РФ, в том числе Астраханская область. Реализовывать ее будут поэтапно", - говорится в сообщении.
Над теоретической частью программы работает Федеральный научный центр агроэкологии РАН, учитывая специфику каждого региона. Программа для Астраханской области будет включать комплекс мероприятий, связанных с мелиорацией земель сельхозназначения, а также обводнением зоны западных подстепных ильменей.
Беляев сообщил, что Астраханская область выбрана пилотным регионом для реализации программы неслучайно. По его словам, с научной точки зрения область хорошо подготовлена к этой работе. Более того, астраханских ученых планируют привлечь к разработке программ по борьбе с опустыниванием и для других регионов ввиду высокого уровня подготовки специалистов.
Проблема с опустыниванием для Астраханской области стоит достаточно остро. Год от года пески наступают, от этого страдают пастбища и сельхозугодья. Пыльные бури, которые характерны для региона, также являются следствием надвигающейся пустыни.
На региональном уровне в области проводится работа по борьбе с опустыниванием, однако, как отмечают специалисты, необходимо комплексное решение проблемы, которым призвана стать профильная национальная программа. Ожидаемые итоги ее реализации для региона - восстановление почвы, введение в сельхозоборот земель, повышение кормоемкости пастбищ, стабильное обводнение западных подстепных ильменей, которые из-за наступления пустыни в настоящее время непригодны.
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Астраханская областьАстраханская областьРоссияАлександр БеляевИгорь БабушкинРоссийская академия наук
 
 
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