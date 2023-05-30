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В ГД уточнили, в каком случае детям могут разрешить операции по смене пола - РИА Новости, 30.05.2023
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09:46 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/operatsii-1874986555.html
В ГД уточнили, в каком случае детям могут разрешить операции по смене пола
В ГД уточнили, в каком случае детям могут разрешить операции по смене пола - РИА Новости, 30.05.2023
В ГД уточнили, в каком случае детям могут разрешить операции по смене пола
На Совете Думы в понедельник фракции поддержали решение, что медицинские операции по смене пола будут возможны только для детей при лечении врожденных... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:46
2023-05-30T09:46
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На Совете Думы в понедельник фракции поддержали решение, что медицинские операции по смене пола будут возможны только для детей при лечении врожденных физиологических аномалий по решению врачебной комиссии, сообщила Ирина Филатова в своем Telegram-канале. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил оперативно доработать инициативу о запрете смены пола без проведения операции с учетом предложений депутатов и внести ее в Госдуму, сообщала пресс-служба Госдумы. &quot;Вчера на Совете Думы было достигнуто соглашение об итоговом варианте, который был поддержан всеми фракциями. Медицинские операции по смене пола будут возможны только для детей при лечении врожденных физиологических аномалий по решению врачебной комиссии&quot;, - написала она.Также депутат отметила, что из оснований внесения изменений в персональные данные, в ЗАГС будет исключена возможность смены пола на основании документов медицинских организаций об изменении пола. Как отметила парламентарий, в пятницу депутаты ставили свои подписи под законопроектом о запрете смены пола, все выходные продолжалась работа над его текстом. "Рассматривалось несколько версий. Победу одержал самый жесткий вариант, не допускающий "нефизиологических" исключений", - отметила она.
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здоровье - общество, госдума рф, россия
Здоровье - Общество, Госдума РФ, Россия
В ГД уточнили, в каком случае детям могут разрешить операции по смене пола

Депутат Филатова: операции по смене пола разрешат для детей с физиологическими аномалиями

© РИА Новости / Кирилл ШипицинОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Операционная . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На Совете Думы в понедельник фракции поддержали решение, что медицинские операции по смене пола будут возможны только для детей при лечении врожденных физиологических аномалий по решению врачебной комиссии, сообщила Ирина Филатова в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил оперативно доработать инициативу о запрете смены пола без проведения операции с учетом предложений депутатов и внести ее в Госдуму, сообщала пресс-служба Госдумы.
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«

"Вчера на Совете Думы было достигнуто соглашение об итоговом варианте, который был поддержан всеми фракциями. Медицинские операции по смене пола будут возможны только для детей при лечении врожденных физиологических аномалий по решению врачебной комиссии", - написала она.

Также депутат отметила, что из оснований внесения изменений в персональные данные, в ЗАГС будет исключена возможность смены пола на основании документов медицинских организаций об изменении пола.
Как отметила парламентарий, в пятницу депутаты ставили свои подписи под законопроектом о запрете смены пола, все выходные продолжалась работа над его текстом.
"Рассматривалось несколько версий. Победу одержал самый жесткий вариант, не допускающий "нефизиологических" исключений", - отметила она.
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