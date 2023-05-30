https://ria.ru/20230530/onkobolnye-1875121853.html
Новгородская область применит опыт Архангельска в лечении онкобольных детей
Новгородская область применит опыт Архангельска в лечении онкобольных детей - РИА Новости, 30.05.2023
Новгородская область применит опыт Архангельска в лечении онкобольных детей
Опыт Архангельска по оказанию помощи детям с онкозаболеваниями будет применен в Новгородской области, рассказал глава региона Андрей Никитин. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:39
2023-05-30T16:39
2023-05-30T17:08
новгородская область
архангельская область
андрей никитин (политик)
россия
дети
онкология
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Опыт Архангельска по оказанию помощи детям с онкозаболеваниями будет применен в Новгородской области, рассказал глава региона Андрей Никитин. Как сообщает пресс-служба губернатора, новгородская делегация во главе с Никитиным сегодня находится в Архангельской области. Никитин отметил, что полезным было знакомство с кардиологическим центром, так как в Новгородской области сейчас создается единая кардиологическая служба. В Архангельске действует отдельный корпус для оказания помощи кардиологическим пациентам по типу замкнутого цикла. Эта практика по наблюдению за пациентами после острых сосудистых заболеваний будет внедрена в больницах Великого Новгорода. "У вас завершается строительство нового лечебно-диагностического корпуса детской областной больницы. Появится отделение онкогематологии, в котором можно будет оказывать медицинскую помощь детям с онкологией в полном объеме, включая химиотерапию. Мы обязательно применим ваш опыт оказания помощи таким детям у нас в регионе", - отметил Никитин. Кроме того, по словам Никитина, новгородские специалисты Детской областной больницы дополнительно пройдут обучение по детской онкологии. Что позволит выявить онкозаболевания у детей на ранних стадиях.
https://ria.ru/20230526/soobschenie-1874315977.html
https://ria.ru/20230529/banya-1874865466.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, архангельская область, андрей никитин (политик), россия, дети, онкология
Новгородская область, Архангельская область, Андрей Никитин (политик), Россия, Дети, Онкология
Новгородская область применит опыт Архангельска в лечении онкобольных детей
Никитин: Новгородская область применит опыт Архангельска по лечению онкобольных детей
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Опыт Архангельска по оказанию помощи детям с онкозаболеваниями будет применен в Новгородской области, рассказал глава региона Андрей Никитин.
Как сообщает пресс-служба губернатора, новгородская делегация во главе с Никитиным сегодня находится в Архангельской области
. Никитин отметил, что полезным было знакомство с кардиологическим центром, так как в Новгородской области сейчас создается единая кардиологическая служба. В Архангельске действует отдельный корпус для оказания помощи кардиологическим пациентам по типу замкнутого цикла. Эта практика по наблюдению за пациентами после острых сосудистых заболеваний будет внедрена в больницах Великого Новгорода
.
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"У вас завершается строительство нового лечебно-диагностического корпуса детской областной больницы. Появится отделение онкогематологии, в котором можно будет оказывать медицинскую помощь детям с онкологией в полном объеме, включая химиотерапию. Мы обязательно применим ваш опыт оказания помощи таким детям у нас в регионе", - отметил Никитин.
Кроме того, по словам Никитина, новгородские специалисты Детской областной больницы дополнительно пройдут обучение по детской онкологии. Что позволит выявить онкозаболевания у детей на ранних стадиях.
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