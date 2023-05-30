https://ria.ru/20230530/onkobolnye-1875121853.html

Новгородская область применит опыт Архангельска в лечении онкобольных детей

Новгородская область применит опыт Архангельска в лечении онкобольных детей - РИА Новости, 30.05.2023

Новгородская область применит опыт Архангельска в лечении онкобольных детей

Опыт Архангельска по оказанию помощи детям с онкозаболеваниями будет применен в Новгородской области, рассказал глава региона Андрей Никитин. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:39

2023-05-30T16:39

2023-05-30T17:08

новгородская область

архангельская область

андрей никитин (политик)

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дети

онкология

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая – РИА Новости. Опыт Архангельска по оказанию помощи детям с онкозаболеваниями будет применен в Новгородской области, рассказал глава региона Андрей Никитин. Как сообщает пресс-служба губернатора, новгородская делегация во главе с Никитиным сегодня находится в Архангельской области. Никитин отметил, что полезным было знакомство с кардиологическим центром, так как в Новгородской области сейчас создается единая кардиологическая служба. В Архангельске действует отдельный корпус для оказания помощи кардиологическим пациентам по типу замкнутого цикла. Эта практика по наблюдению за пациентами после острых сосудистых заболеваний будет внедрена в больницах Великого Новгорода. "У вас завершается строительство нового лечебно-диагностического корпуса детской областной больницы. Появится отделение онкогематологии, в котором можно будет оказывать медицинскую помощь детям с онкологией в полном объеме, включая химиотерапию. Мы обязательно применим ваш опыт оказания помощи таким детям у нас в регионе", - отметил Никитин. Кроме того, по словам Никитина, новгородские специалисты Детской областной больницы дополнительно пройдут обучение по детской онкологии. Что позволит выявить онкозаболевания у детей на ранних стадиях.

https://ria.ru/20230526/soobschenie-1874315977.html

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Владимир Лаврентьев

новгородская область, архангельская область, андрей никитин (политик), россия, дети, онкология