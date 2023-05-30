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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 30.05.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска с 3.55 до 6.20 обстреляли Горловку и два района Донецка, выпустив пять снарядов калибра 152 миллиметра и 17 снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T06:50

2023-05-30T06:50

2023-05-30T06:50

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

нато

стирол

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска с 3.55 до 6.20 обстреляли Горловку и два района Донецка, выпустив пять снарядов калибра 152 миллиметра и 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 3.55 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, представительство отметило, что украинские войска в 5.00 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, в 05.25 по этому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Также в 6.20 был обстрелян Киевский район Донецка, по этому направлению выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230529/artemovsk-1874919257.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк, происшествия