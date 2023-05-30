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Украинские войска в 06.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:19 30.05.2023 (обновлено: 06:25 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/obstrely-1874958024.html
Украинские войска в 06.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 06.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 30.05.2023
Украинские войска в 06.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 6.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T06:19
2023-05-30T06:25
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
петровский район
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 6.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 6.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230530/rszo-1874955931.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, петровский район
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Петровский район
Украинские войска в 06.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Представительство ДНР: украинские войска в 06.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПовреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка
Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Повреждения в здании Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 6.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 6.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияПетровский район
 
 
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