https://ria.ru/20230530/obstrely-1874958024.html

Украинские войска в 06.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 06.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 30.05.2023

Украинские войска в 06.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 6.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T06:19

2023-05-30T06:19

2023-05-30T06:25

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

специальная военная операция на украине

петровский район

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 6.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 6.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230530/rszo-1874955931.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, петровский район