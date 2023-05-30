https://ria.ru/20230530/obstrely-1874958024.html
Украинские войска в 06.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 06.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 30.05.2023
Украинские войска в 06.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 6.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T06:19
2023-05-30T06:19
2023-05-30T06:25
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
петровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304956_0:268:2872:1884_1920x0_80_0_0_d1b6b9f6d325c6666711e158f2597b02.jpg
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 6.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 6.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230530/rszo-1874955931.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304956_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_cbf754b61033264a00cda2008878fdc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, петровский район
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Петровский район
Украинские войска в 06.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Представительство ДНР: украинские войска в 06.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку