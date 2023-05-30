https://ria.ru/20230530/obstrel-1875196126.html

При обстреле ПВР в Белгородской области погиб человек

При обстреле ПВР в Белгородской области погиб человек - РИА Новости, 30.05.2023

При обстреле ПВР в Белгородской области погиб человек

Охранник пункта временного размещения жителей в Белгородской области погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T21:55

2023-05-30T21:55

2023-05-30T23:30

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Охранник пункта временного размещения жителей в Белгородской области погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Вооруженные силы Украины ствольной артиллерией обстреляли ПВР, в котором находились мирные жители — старики и дети. Погиб Виталий Алексеевич, охранник учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии в реанимации", — написал он.По словам главы региона, один мужчина попал в больницу с проникающими ранениями брюшной полости, второй — с проникающими ранениями грудной клетки. Обоих прооперировали, им оказывают всю необходимую медпомощь.Гладков уточнил, что три прямых попадания в санатории пришлись на жилой и административный корпуса, а также на территорию проходной. "Пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла. Посечены и два легковых автомобиля", — сказал губернатор.В обстрелянном ПВР находились жители Середы, которых отселили более года назад, сейчас их вывезли в другой населенный пункт, добавил он.Во вторник вечером Гладков заявил, что украинские войска обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа.Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим КТО. На следующий день Министерство обороны объявило о разгроме вторгшихся националистов, нападавшие потеряли более 70 человек. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте. По данным местных властей, в результате действий диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.

https://ria.ru/20230528/ranenie-1874662291.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков