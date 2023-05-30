https://ria.ru/20230530/obstrel-1875194535.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.05.2023
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска в 21.20 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T21:41
2023-05-30T21:41
2023-05-30T21:41
специальная военная операция на украине
донецк
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донецкая народная республика
сцкк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21:20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230530/polozhenie-1875189870.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины