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Сальдо рассказал об украинских обстрелах Херсонской области - РИА Новости, 30.05.2023
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19:31 30.05.2023 (обновлено: 20:05 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/obstrel-1875176577.html
Сальдо рассказал об украинских обстрелах Херсонской области
Сальдо рассказал об украинских обстрелах Херсонской области - РИА Новости, 30.05.2023
Сальдо рассказал об украинских обстрелах Херсонской области
Населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области ежедневно подвергается обстрелам ВСУ, периодически предпринимаются попытки "забрасывать" ДРГ на... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:31
2023-05-30T20:05
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области ежедневно подвергается обстрелам ВСУ, периодически предпринимаются попытки "забрасывать" ДРГ на маломерных судах, но их удается потопить, заявил врио губернатора Владимир Сальдо."Вооруженные силы Украины каждый день стреляют. Как правило, это обычно минометные обстрелы и артиллерией они бьют, поэтому прицельность там не такая, как у ракетных обстрелов. Но, тем не менее, они наносят значительный ущерб", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, обстрелам в основном подвергаются самые крупные населенные пункты, в том числе второй по величине город в регионе - Новая Каховка."Таким вот образом держат в постоянном напряжении жителей и власти, которые там работают", - сказал губернатор."Пытаются они забрасывать (ДРГ - ред.) через Днепр на лодках, на маломерных судах. Но дальше высадки на берег у них не получается - как правило, лодки топят", - добавил Сальдо.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230530/pvo-1875162496.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
днепр (город)
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днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал об украинских обстрелах Херсонской области

Сальдо сообщил, что ВСУ ежедневно обстреливают населенные пункты на левом берегу Днепра

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области ежедневно подвергается обстрелам ВСУ, периодически предпринимаются попытки "забрасывать" ДРГ на маломерных судах, но их удается потопить, заявил врио губернатора Владимир Сальдо.
"Вооруженные силы Украины каждый день стреляют. Как правило, это обычно минометные обстрелы и артиллерией они бьют, поэтому прицельность там не такая, как у ракетных обстрелов. Но, тем не менее, они наносят значительный ущерб", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, обстрелам в основном подвергаются самые крупные населенные пункты, в том числе второй по величине город в регионе - Новая Каховка.
"Таким вот образом держат в постоянном напряжении жителей и власти, которые там работают", - сказал губернатор.
"Пытаются они забрасывать (ДРГ - ред.) через Днепр на лодках, на маломерных судах. Но дальше высадки на берег у них не получается - как правило, лодки топят", - добавил Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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