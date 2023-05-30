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ВСУ обстреляли пункт размещения в Белгородской области, есть погибшие
ВСУ обстреляли пункт размещения в Белгородской области, есть погибшие - РИА Новости, 30.05.2023
ВСУ обстреляли пункт размещения в Белгородской области, есть погибшие
Украинские войска обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа, есть погибшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:21
2023-05-30T18:21
2023-05-30T22:08
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа, есть погибшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа, погибли и ранены люди", — написал он.Глава региона заявил, что выехал на место происшествия, подробности будут позднее.Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Министерство обороны объявило о разгроме вторгшихся украинских националистов, нападавшие потеряли более 70 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте.По данным местных властей, в результате действий диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали. Как накануне сообщил Гладков, девять человек остаются в больницах, из них трое — в реанимации.
https://ria.ru/20230528/ranenie-1874662291.html
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вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область
ВСУ обстреляли пункт размещения в Белгородской области, есть погибшие
Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли пункт размещения в Шебекинском округе